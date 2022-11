Macarena Olona insinúa que va a presentarse a las próximas elecciones generales

Había mucha expectación. La sala de la Casa América, en Madrid, en la que ha presentado su proyecto se ha quedado pequeña para escuchar a la exdiputada de Vox. Macarena Olona ha llegado con paso firme para dar más detalles de su nuevo proyecto. Un proyecto que "no es político" sino "para luchar contra la ideología de género".

Ha utilizado sus primeras palabras para contar más detalles de su nueva Fundación, de la que ella es presidenta única y fundadora. Olona hace de la ideología de género su bandera y promete acabar con ella llevando al Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa popular. Va a recorrer toda España para recoger las 500 mil firmas que le hacen falta para registrarla y defenderla en la Cámara Baja.

Deja la puerta abierta a las elecciones generales

Ha sido la pregunta más repetida en esta comparecencia: ¿este proyecto es un trampolín para presentarse a las próximas elecciones? Macarena Olona ha sido tajante: "no voy a concurrir a las próximas elecciones autonómicas y municipales". Pero ha dejado la puerta abierta a presentarse como candidata a las elecciones generales del próximo año: "si la voluntad de los españoles es que vuelva a asumir su voz en el Congreso de los Diputados, tendrá lugar siempre y cuando, no ponga en riesgo el equilibrio necesario para conformar el próximo Gobierno de España".

Ruptura total con Vox

La comparecencia ha estado llena de mensajes velados a sus excompañeros de partido. Hace sólo cuatro meses que salió de Vox y las relaciones están completamente rotas. "No he hablado con Santiago Abascal" nos ha dicho Macarena Olona.

La que fuera parte del núcleo duro del partido está molesta con los "bulos" han dicho que han lanzado contra ella. Ha sido tajante: "Nunca dejaré de formar parte de la historia de Vox, atacándome a mí, atacan a la historia del partido".

Y promete dar la batalla y ser una alternativa a Vox: "La intranquilidad es para los que han deseado que me marchara a casa con la cabeza gacha, lamentos generarlos inquietud, porque no me marcho a casa..."

Pero la crítica más contundente de Olona ha sido esta frase con ocho palabras: "el tiempo pone a todos en su sitio". Veremos cómo continúa esta historia.