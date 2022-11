Feijóo promete revertir la reforma del delito de sedición y culpa a Sánchez de "privilegiar a políticos concretos"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha comparecido este viernes en la sede nacional del partido para "dirigirse al país de forma urgente tras el grave anuncio" de Pedro Sánchez sobre la derogación del delito de sedición. "Sé que comparto con la mayoría de españoles la indignación y tristeza que supone todo esto", ha dicho al inicio de su intervención.

En su comparecencia el líder 'popular' ha cargado contra el jefe del Ejecutivo, del que ha dicho que "decidió doblegarse ante las pretensiones de los sediciosos". "¿Se piden indultos? Se indulta ¿Se pide tratar lo ocurrido en el año 2018 como una travesura? Se concede ¿Se pide derogar la sedición? Se hace", ha criticado.

En este sentido, Feijóo ha lamentado que con la reforma del Código Penal "se va a rescribir la respuesta jurídica que el máximo órgano dio al intento de sedición de 2017 con la gravedad añadida del impacto internacional que esta cuestión está teniendo, y todavía mas cuando están vivas causas contra los sediciosos".

El dirigente ha advertido que "el único proyecto de Sánchez consiste en ganar tiempo" para "seguir en el Gobierno" aunque para ello "debilite nuestras instituciones". "La única realidad es que se están aprovechando los instrumentos del estado para privilegiar a políticos concretos. Es obscenamente evidente que no existe ninguna razón bienintencionada para esta decisión", ha afirmado.

Pide que la reforma sea "revertida cuanto antes"

Feijóo también ha dejado claro que esta decisión "no solo no la habría tomado" si él estuviera al frente del Ejecutivo, sino que además la va a revertir si finalmente se erige como próximo presidente "porque ni Sánchez ni el independentismo pueden abaratar penalmente los ataques a la Constitución". "Lo que nunca haría es entregar la estabilidad de mi país a quienes quieren fracturarlo y dividirlo. Para mi país quiero una España que no se doblega ante nadie", ha subrayado.

Para el responsable del PP la propuesta de ley sobre el delito de sedición muestra que "el PSOE ha huido de la moderación por el interés personal de quien hoy lo lidera".