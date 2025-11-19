Sánchez respalda a Gallardo en Extremadura: "Toca acudir a las urnas para hacer lo que PP y Vox no han sabido o querido hacer"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha desplazado este miércoles por la tarde hasta Mérida, Extremadura, para arropar a Miguel Ángel Gallardo, el candidato del PSOE a las elecciones que se celebran el 21 de diciembre. Se espera que acuda más veces durante la campaña, y lo hagan también varios ministros socialistas. En este primer mitin, al que han acudido unas 2.000 personas, Gallardo ha querido mencionar el caso del hermano del presidente, en el que él también se encuentra imputado. Ha dicho que es una "gran mentira" fabricada por la ultraderecha. Por su parte, Sánchez se ha limitado a apelar a la movilización y acusar al PP, que gobierna en Extremadura, de privatizar los servicios públicos.

Sánchez apela a la movilización

Durante su intervención, Pedro Sánchez ha señalado que "toca movilizarse y acudir a las urnas el 21 de diciembre para hacer aquello que el PP y Vox o bien no han sabido, o bien no han querido, o bien no han podido hacer, vaya usted a saber".

De esta manera, el líder socialista ha centrado su intervención en la mala gestión del PP y de las comunidades gobernadas por los de Feijóo, entre ellas Extremadura. No se ha mencionado acerca de otros temas de actualidad como la puesta en libertad del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Tampoco ha hecho alusión a la causa judicial en la que se encuentra incurso Gallardo junto al hermano del presidente del Gobierno ni al futuro de la central nuclear de Almaraz, asunto al que sí ha hecho alusión previamente el candidato socialista para asegurar que se prorrogará si se hace con criterios de seguridad.

Por su parte, Gallardo sí que ha señalado que lo ha pasado mal "por su familia", al igual que por "David, un gran profesional que tuvo que marcharse por presión de la ultraderecha".

Miguel Ángel Gallardo también ha defendido su candidatura frente a la falta de proyecto político de María Guardiola con el objetivo de "devolver la dignidad" y para "recuperar lo que todavía es recuperable" en la comunidad autónoma tras dos años y medio de gobierno del PP.

De esta manera, pide a los socialistas que en los 32 días que restan para la cita con las urnas hagan un "esfuerzo" para que el mejor homenaje que le hagan Fernández Vara sea "recuperar las banderas que a él le gustaba alzar, que son las banderas de la igualdad, de la sanidad pública, de la educación".

