Ayuso carga contra Gallardo por su candidatura "imputada" y acusa a Sánchez de fomentar el "guerracivilismo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid y el PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado este domingo al candidato socialista a la presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, al que ha recordado que está "imputado" y que "dice que no se cierra" la central nuclear de Almaraz "cuando esta semana el Congreso aprueba lo contrario".

Durante la clausura de la I convención ideológica de Nuevas Generaciones de Madrid, Ayuso ha reprochado al PSOE que "esta gente que nos gobierna" defienda que "no pasa nada porque tengan un candidato que está ahora mismo imputado por enchufar a dedo al hermano del presidente del Gobierno". Según la dirigente popular, lo hacen "en Extremadura, que perjudica Extremadura, a Toledo y especialmente a la Comunidad de Madrid".

Ayuso también ha criticado que Gallardo asegure "a la cara" que el cierre de la central "es mentira" y ha deslizado: "Veamos si lo hacen en Cataluña". Para la presidenta, "cuando un gobierno ya se echa al monte y la mentira se hace su ley, cuando no existen reglas, cuando todos están por encima de todo, el problema es cómo ordenas luego esa convivencia".

Acusaciones a Sánchez por "división" y "guerracivilismo"

En la misma intervención, Ayuso ha responsabilizado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de llevar al país hacia la "división" y el "guerracivilismo", con consecuencias "desastrosas" que, a su juicio, "tardarán muchísimo tiempo en arreglar".

La dirigente madrileña ha lamentado que ya no exista "un proyecto de nación" defendido desde distintas sensibilidades políticas y ha acusado a Sánchez de "querer llevarnos al guerracivilismo de manera calculada" y de "intentar levantar un muro constantemente".

Dirigiéndose a los jóvenes, Auso les instó a "no permanecer inmóvil a todo lo que está sucediendo" y aseguró que la "herencia envenenada" del actual Gobierno es "perniciosa". Aseguró que el final de la legislatura será "muy complicado" y que deberán "combatir muchas trampas".

Finalmente, también criticó que el Ejecutivo gaste "lo que no tiene y que pertenece a las generaciones futuras", lo que, según ella, limitará decisiones "que ya no se podrán tomar en libertad". Además, lamentó "las imágenes" vistas en universidades con "unos contra otros y alumnos contra alumnos", algo que, afirmó, "no se vivía desde hace décadas" y que "no se puede permitir", también "la cancelación porque no nos gusta el oponente".

