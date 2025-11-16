Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
Elecciones Extremadura
España
Madrid
Barcelona

PP Madrid

Ayuso carga contra Gallardo por su candidatura "imputada" y acusa a Sánchez de fomentar el "guerracivilismo"

La presidenta madrileña reprocha al PSOE la negación del cierre de Almaraz y alerta de una "herencia envenenada" del Gobierno central.

Ayuso censura a Gallardo, candidato "imputado" que "dice que no se cierra Almaraz cuando se aprueba lo contrario"

Ayuso carga contra Gallardo por su candidatura "imputada" y acusa a Sánchez de fomentar el "guerracivilismo" | Europa Press

Publicidad

Irene Delgado
Publicado:

La presidenta de la Comunidad de Madrid y el PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado este domingo al candidato socialista a la presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, al que ha recordado que está "imputado" y que "dice que no se cierra" la central nuclear de Almaraz "cuando esta semana el Congreso aprueba lo contrario".

Durante la clausura de la I convención ideológica de Nuevas Generaciones de Madrid, Ayuso ha reprochado al PSOE que "esta gente que nos gobierna" defienda que "no pasa nada porque tengan un candidato que está ahora mismo imputado por enchufar a dedo al hermano del presidente del Gobierno". Según la dirigente popular, lo hacen "en Extremadura, que perjudica Extremadura, a Toledo y especialmente a la Comunidad de Madrid".

Ayuso también ha criticado que Gallardo asegure "a la cara" que el cierre de la central "es mentira" y ha deslizado: "Veamos si lo hacen en Cataluña". Para la presidenta, "cuando un gobierno ya se echa al monte y la mentira se hace su ley, cuando no existen reglas, cuando todos están por encima de todo, el problema es cómo ordenas luego esa convivencia".

Acusaciones a Sánchez por "división" y "guerracivilismo"

En la misma intervención, Ayuso ha responsabilizado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de llevar al país hacia la "división" y el "guerracivilismo", con consecuencias "desastrosas" que, a su juicio, "tardarán muchísimo tiempo en arreglar".

La dirigente madrileña ha lamentado que ya no exista "un proyecto de nación" defendido desde distintas sensibilidades políticas y ha acusado a Sánchez de "querer llevarnos al guerracivilismo de manera calculada" y de "intentar levantar un muro constantemente".

Dirigiéndose a los jóvenes, Auso les instó a "no permanecer inmóvil a todo lo que está sucediendo" y aseguró que la "herencia envenenada" del actual Gobierno es "perniciosa". Aseguró que el final de la legislatura será "muy complicado" y que deberán "combatir muchas trampas".

Finalmente, también criticó que el Ejecutivo gaste "lo que no tiene y que pertenece a las generaciones futuras", lo que, según ella, limitará decisiones "que ya no se podrán tomar en libertad". Además, lamentó "las imágenes" vistas en universidades con "unos contra otros y alumnos contra alumnos", algo que, afirmó, "no se vivía desde hace décadas" y que "no se puede permitir", también "la cancelación porque no nos gusta el oponente".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

La UCO registra sedes de Acciona en una pieza separada del caso Koldo y saca cuatro mochilas en Bilbao

Sede de Acciona

Publicidad

España

Ley de la Vivienda

La Ley de la Vivienda fracasa en su primer año en Cataluña: el precio sigue subiendo un 3,8%

Ayuso censura a Gallardo, candidato "imputado" que "dice que no se cierra Almaraz cuando se aprueba lo contrario"

Ayuso carga contra Gallardo por su candidatura "imputada" y acusa a Sánchez de fomentar el "guerracivilismo"

Imagen del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un acto en Lobón

Feijóo acusa a Sánchez de "no gobernar" y alerta de que la pinza PSOE-Vox pondría "al frente" a Gallardo

Imagen de Pedro Sánchez
PSOE

Sánchez celebra los dos años de Gobierno: "No hemos dejado de trabajar para mejorar la vida de la gente"

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol
Jordi Pujol

El expresidente catalán Jordi Pujol, ingresado por una neumonía a una semana del juicio por su fortuna oculta

Begoña Gómez
Begoña Gómez

El juez Peinado archiva la causa para la secretaria general de la Presidencia por el caso Begoña Gómez

El magistrado fijó las 17:30 horas de hoy para dicha declaración tras conocer que uno de los letrados no podía acudir el día que propuso inicialmente, el pasado miércoles.

Alberto Núñez Feijóo en un acto esta mañana
ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO

Feijóo propone una bajada fiscal para la adquisición de primeras viviendas

El líder del PP ha participado en el Foro por el Futuro de la UE para abordar los principales problemas europeos.

Imagen de un niño jugando en un aula de un colegio

El TSJC rechaza que el catalán sea considerado "lengua de cohesión" en las aulas

El PSOE carga contra Feijóo y Abascal: "No tienen derecho a elegir por los valencianos ni a seguir pisoteando el dolor de las víctimas"

El PSOE carga contra Feijóo y Abascal: "No tienen derecho a elegir por los valencianos ni a seguir pisoteando el dolor de las víctimas"

Sanidad llevará a Ayuso ante la justicia por no entregar el registro de médicos objetores de conciencia alaborto

Sanidad llevará a Ayuso ante la justicia por no entregar el registro de médicos objetores de conciencia al aborto

Publicidad