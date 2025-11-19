La nota que se halló en el registro del domicilio de Antxón Alonso sobre Paqui, la mujer de Cerdán: "¿Qué hacía, trabajo?"

Este miércoles, el juez del Tribunal Supremo ha decretado libertad provisional para Santos Cerdán al considerar "mitigado" el riesgo de destrucción de pruebas que le llevó a decretar la prisión provisional para el exsecretario de organización del PSOE al hallar claros indicios de que el exsocialista se encargaba de repartir las presuntas mordidas recibidas a cambio de adjudicaciones de contratos públicos. En los últimos días ha tomado protagonismo un nombre del círculo más cercano de Cerdán, 'Paqui', su mujer. Le poníamos cara el día que su marido entró en prisión a las puertas de Soto del Real. A través de la empresa 'Servinabar', tanto ella como el hermano y el cuñado de Santos Cerdán se vieron beneficiados.

Paqui disponía de una tarjeta de crédito que, según el informe de la UCO, usó "demasiado". 'Servinabar' también pagaba el ático en el que vivían, en el centro de Madrid. Ahora, la mujer de Santos Cerdán se encuentra en Milagro, en Navarra, donde un equipo de Antena 3 Noticias ha podido verla saliendo de un garaje.

La nómina de Paqui en la empresa 'Noran'

La nómina de Francisca Muñoz en la empresa 'Noran', constituida por Antxón Alonso y Koldo García, detalla un salario de 1900 euros durante 5 meses. En ese periodo, según la UCO, "no se ha localizado atisbo de actividad de la que se desprenda una verdadera prestación de servicios por parte de Francisca Muñoz". Es más, en el registro del domicilio de Antxón se halló una nota manuscrita en la que, bajo el nombre de la mujer de Cerdán, se lee: "¿Qué hacía, trabajo?".

Paqui no fue la única familiar del exnúmero tres del PSOE que trabajó en sus empresas relacionadas con la trama. También lo hicieron su hermana y su cuñado. Antonio Muñoz cobró 53.000 euros y según el informe de la Guardia Civil fue el único trabajador de 'Servinabar' en una de las obras investigadas.

En un mensaje, Antxón da las gracias a uno de los altos cargos de 'Acciona' por esta contratación. "Gracias Manuel, no lo olvido". Además de nóminas, 'Servinabar' dio a la familia Cerdán una tarjeta de crédito, con la que gastaron más de 33.000 euros en tres años. Antxón y su mujer llegaron a comentar el excesivo uso que hacían de la tarjeta, especialmente Francisca.

'Servinabar' llegó a pagar restaurantes, como uno muy cercano al domicilio familiar donde se dejaron 1.700 euros, además de vacaciones en Ibiza y Tenerife, incluso varios meses de alquiler de hasta dos inmuebles.

