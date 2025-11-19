Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Page sobre Pedro Sánchez por la trama Cerdán: "Que te toree tu núcleo duro y no te enteres tiene consecuencias"

Para el castellano manchego la situación es "una pesadilla" y espera que las elecciones sean en 2026, asegurando que "no hay momentos propicios" para ir a las urnas.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en una imagen de archivo

Page sobre Pedro Sánchez tras el informe de la UCO: "Que te toree tu núcleo duro y no te enteres tiene consecuencias" | EFE

Irene Rodríguez
Publicado:

Tras el informe publicado el martes por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que sitúa al que fuera ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, como "enlace" en el presunto cobro de mordidas para la adjudicación de contratos públicos, el Tribunal Supremo ha dado un nuevo giro en el 'caso Koldo' decretando la libertad provisional de Cerdán.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado en el foro 'La España vertebraba' organizado por El Mundo, que, "de una forma u otra en otro sumario", "todo el núcleo" de Pedro Sánchez se ve "implicado". Para él se trata de "un problema casi moral" y se sincera en que el documento es "horroroso para alguien que milita en el PSOE" y que "da la apariencia de no ser el último".

El castellano manchego ha señalo que, en cuanto a la responsabilidad de Pedro Sánchez, debería de "aclarar los hechos en condiciones" porque no es normal "que te toree tu núcleo duro y no te estés enterando puede pasar, pero incluso eso tiene un análisis y una consecuencia".

Asegura que se puede crearse "un lío monumental" en el caso de que aquellos afectados o imputados puedan implicar, "sea verdad o mentira", a otras autoridades o a Sánchez. Y añade que "nadie que se vea sorprendido por el comportamiento de su alrededor puede decir que lo sabía porque entonces la consecuencia no es política, es penal".

La decisión de Leopoldo Puente, juez instructor del 'caso Koldo', no sorprende al castellano manchego quien considera "lógico" su salida de la cárcel de Soto del Real (Madrid) porque "la conclusión de fondo" es que "ya tiene suficiente documentación como para poder proceder" sin la existencia de más pruebas.

"Una pesadilla"

Page desearía que la situación que se ha hecho publica por los informes fuera "una pesadilla", y ha afirmado que quiere "creer a todo el mundo cuando dicen que no se conocen", asegurando que "esas cosas pueden pasar". Ha destacado que "desde el minuto uno de ganar las primarias ya se estaba concertando con empresas y con las constructoras", alegando que se trataría de "corrupción" si las informaciones se demuestran.

Además, entiende que estas situaciones generen a la ciudadanía desconfianza hacia la formación socialista que se ve "afectada y manchada" por "la sombra de la duda": "El ciudadano tiene derecho a ofenderse mucho porque son personas que han mandado mucho, que han decidido mucho, que lo han hecho en el entorno más directo del poder y por tanto es inevitable estar dolorido, muy dolorido".

Elecciones en 2026

El presidente castellano manchego aventura a que Sánchez no acabará la legislatura y confía en que así sea para a los partidos socialistas en las elecciones autonómicas y municipales no les ocurra como en el 2023, donde alcaldes y presidentes se "hundieron" por el castigo de la "política nacional" al enviar a la capital "a la infantería al frente de la batalla" con los generales esperando el resultado. Fecha para 2026 la vuelta a las urnas.

Concluye en que no hay un momento oportuno para unas elecciones: "Si lo que está buscando es el momento adecuado va a ser difícil, porque si no hay un pleito hay otro y si no hay un informe hay dos. No hay momentos propicios. Yo creo que esto va a estar encapotado mucho tiempo". Y añade que en cinco años espera que el PSOE sea "distinto" porque actualmente "no está pasando por su mejor momento": "El PSOE tiene que volver a ser el PSOE".

