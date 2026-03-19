Sánchez resalta la apuesta de España por las energías renovables y autóctonas: "No es el petróleo ni el gas, es el sol y es el viento"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha resaltado en Bruselas a su llegada al Consejo Europeo la apuesta de España por las energías renovables, así como la "energía autóctona", con el fin de paliar los efectos de la guerra en Irán. Sánchez lamenta que en un momento en que los precios de la energía suben en algunos países debido a los efectos del conflicto en Irán haya "familias políticas y gobiernos" a nivel europeo que utilicen la coyuntura para "poner en solfa, poner en cuestión y tratar de debilitar las políticas climáticas".

"España va a defender, como ha defendido junto con otras naciones y otros gobiernos europeos, de todas las familias políticas, la necesidad no de debilitar, sino de aumentar y fortalecer las políticas energéticas verdes, que no solamente nos permiten responder ante ese desafío que sufre la humanidad, que es el cambio climático, sino también nos permite defender el bolsillo de los ciudadanos", resalta el presidente del Gobierno.

La "energía autóctona"

Pedro Sánchez sostiene que lo que la UE debe hacer es apostar por su "energía autóctona", que no es el petróleo ni el gas, "es el sol y es el viento". "Son, por tanto, las energías renovables principalmente", subraya, a la vez que defiende que España puede dar toda una lección.

El paquete de medidas

Sánchez también apela a la "responsabilidad" de todos los grupos parlamentarios para que el paquete de medidas para paliar los efectos que está teniendo el conflicto en Irán salga adelante, e insiste en en estos momentos es "lo urgente". Deja para más adelante la presentación de los Presupuestos. Además, ha resaltado la "gravedad del momento" y "la necesidad de sacar adelante un real decreto ley que dé certidumbre a nuestros hogares, a nuestras empresas, a nuestros trabajadores, a la economía en general".

Por ello, insiste en llamar a "la responsabilidad del momento y a que todos los grupos parlamentarios y, también en primera línea el Gobierno, estemos a la altura de lo que nos exige la sociedad española".

Presupuestos

En cuanto a los Presupuestos, preguntado sobre si el Gobierno finalmente no los presentará este mes de marzo, como se había comprometido, ha insistido en que ahora mismo se encuentran "centrados" en el real decreto ley que aprobará este viernes el Consejo de Ministros extraordinario.

"Posteriormente podremos hablar de los Presupuestos, pero el Gobierno de España está en esto, en lo importante y en lo urgente" que es adoptar medidas para paliar los efectos de una guerra que "es un sumatorio de guerras que cada vez va a más, no a menos".

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