Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

Vivienda

Sánchez propone limitar la compra de viviendas a quienes no vayan a vivir en ellas

Desde Bruselas, el presidente reclama “medidas legales” para limitar las adquisiciones de inmuebles por parte de quienes no van a residir en ellos, actuar sobre las “zonas tensionadas” y abrir financiación europea específica para vivienda asequible.

Pedro Sánchez

Sánchez propone limitar la compra de viviendas a quienes no vayan a vivir en ellas | Europa Press

Publicidad

El acceso a la vivienda entró por primera vez en la agenda de un Consejo Europeo y Pedro Sánchez aprovechó el foco para situar el debate en el terreno normativo. En rueda de prensa desde Bruselas, el presidente pidió a la Unión Europea “tomar medidas legales” destinadas a reducir la compra de vivienda no residencial en un “mercado que no funciona”.

A su juicio, el sistema “especula con un derecho” y está “imposibilitando proyectos de vida de muchos ciudadanos”. El objetivo: frenar la presión en ciudades y zonas turísticas donde el uso inversor ha desplazado al uso residencial.

Sánchez resumió su propuesta en tres ejes. Primero, herramientas legales para limitar adquisiciones por parte de quienes no van a vivir en el inmueble. Segundo, “palancas desde Bruselas para actuar sobre las zonas tensionadas”, especialmente grandes urbes y destinos de turismo de masas. Y tercero, “financiación comunitaria específica” para construcción de vivienda a precio asequible. “La vivienda debe ser un derecho y no un privilegio”, remató al término de la cumbre.

Encargo a la Comisión y respeto a las competencias

Los líderes de la UE respaldaron la necesidad de una respuesta común y solicitaron a la Comisión Europea un plan “ambicioso y completo” que apoye y complemente los esfuerzos nacionales, con respeto a los principios de subsidiariedad y a las competencias de cada Estado.

El texto de conclusiones pide que la propuesta llegue “con prontitud”, señal de que el debate ha pasado de diagnóstico a fase operativa.

Para el jefe del Ejecutivo, el encarecimiento de la vivienda “ya es un problema europeo” y no un fenómeno aislado. “El problema de la imposibilidad de acceder a una vivienda por parte de los jóvenes y no tan jóvenes es algo que comparte un español, un italiano, un francés, un alemán”, afirmó a su llegada.

La “emergencia habitacional” fue, recordó, una condición de los socialdemócratas en el acuerdo que facilitó la investidura de Ursula von der Leyen. En la misma línea, el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis pidió convertir la vivienda en prioridad común con un presupuesto acorde, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, defendió un uso más flexible de los fondos.

Los datos que empujan el cambio

El debate se sustentó en cifras que pintan un panorama de urgencia. Según un informe del Consejo Europeo basado en Eurostat, el coste de la vivienda subió en la UE una media del 58% en la última década; en España, el aumento fue del 72%.

Las mayores escaladas se registran en Hungría (237%), Portugal y Lituania (147% cada una). En el otro extremo, Finlandia (0,4%), Italia y Chipre (13%), y Francia (26%). La presión sobre los hogares se nota con especial crudeza en Lisboa, Madrid y Barcelona, donde sus habitantes destinan el mayor porcentaje de sueldo a la vivienda: 116% en la capital portuguesa y 74% en las dos grandes ciudades españolas.

El Gobierno español no plantea una prohibición general ni “llegar tan lejos” como otros modelos, pero sí limitar la compra de viviendas a quienes no vayan a residir en ellas en entornos con el mercado tensionado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

El Supremo otorga 15 días "improrrogables" al Gobierno para acoger a los menores migrantes en Canarias

Cayuco con inmigrantes en medio del mar cerca de las Islas Canarias

Publicidad

España

Pedro Sánchez

Sánchez propone limitar la compra de viviendas a quienes no vayan a vivir en ellas

Antonio Tejero

Antonio Tejero recibe el alta hospitalaria y continúa su recuperación en casa

Las conversaciones de Leire Díez, la 'fontanera del PSOE' con el excomandante Villalba, imputado en el caso Koldo

Las conversaciones de Leire Díez, la 'fontanera del PSOE' con el excomandante Villalba, imputado en el caso Koldo

CISNS-Mónica García tilda de "cafres" a los consejeros de Sanidad de PP por abandonar el CISNS y avanza acciones legales.
CISNS

Mónica García acusa al PP de "excusas baratas" tras el plantón en el Consejo de Salud

Pedro Sánchez y Friedrich Merz, canciller alemán
Oficializar catalán

Pedro Sánchez negocia con Alemania "un diálogo" para oficializar el catalán en la UE tras el ultimátum de Junts

La AN investiga al presidente de Sidenor por la venta de acero a una empresa de armamento israelí sin autorización
Investigados

La Audiencia Nacional investiga al presidente de Sidenor por vender acero a una empresa de armamento israelí

En el auto establece que no solicitaron la autorización del Gobierno ni se inscribieron en el registro correspondiente.

Carles Puigdemont en una imagen de archivo
POLÍTICA

Junts aprieta y preguntará a la militancia si quieren romper con el PSOE

Nogueras asegura que el momento de los "ultimátum" ha terminado y que Sánchez no lo ha sabido aprovechar.

Pedro Sánchez, comparece ante los medios en Bruselas.

Pedro Sánchez confirma que se reunirá con Carles Puigdemont

Cayuco con inmigrantes en medio del mar cerca de las Islas Canarias

El Supremo otorga 15 días "improrrogables" al Gobierno para acoger a los menores migrantes en Canarias

Los reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la princesa Leonor y de la infanta Sofía

Oviedo recibe a los Reyes y sus hijas en la antesala de los Premios Princesa de Asturias 2025

Publicidad