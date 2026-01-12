Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Donald Trump mantiene el ultimátum con La Habana y amenaza a Cuba con el estrangulamiento económico

Después de su acción en Venezuela Donald Trump mira ahora hacia Cuba. Les insta a negociar su política petrolera con Venezuela bajo la amenaza con el bloqueo económico.

La postura de Donald Trump sobre Cuba.

Laura Simón
Publicado:

Horas después de sacar a Nicolás Maduro de Venezuela, a Donald Trump no se le escaba la conexión del país con Cuba. El presidente de EEUU decía públicamente que Cuba no tenía ingresos y los obtenía del petróleo venezolano. En su discurso, el líder estadounidense señalaba que el régimen cubano está a punto de caer. Descartaba que hicieran falta acciones militares. "Creo que simplemente va a caer, no creo que necesitemos ninguna acción".

Estas amenazas no han gustada nada al país caribeño. El mandatario cubano Miguel Díaz Canel defendía la soberanía del país diciendo que nadie le dicta qué hacer. Unas palabras que han generado casi un ultimátum por parte de Trump diciendo que o la dictadura se pone ya a negociar o EEUU va a intentar abocarla a un estrangulamiento económico. La Casa Blanca tiene en su punto de mira al 'castrismo' y espera que se produzca un cambio durante el mandato de Donald Trump. un ultimátum, no van a recibir más petróleo de Venezuela ha rebajado el tono y dice que también están hablando con la Habana. Apuntaba que quiere cuidar a quienes salieron de Cuba bajo presiones y ahora son grandes ciudadanos de EEUU.

"Marcos Rubio suena bien para Cuba"

El líder de la Casa Blanca ve incluso quién puede sustituirle como presidente de Cuba, su propio secretario de Estado, hombre de origen cubano Marcos Rubio. "¡Suena bien para mí!", comentó Trump en su red social Truth Social al compartir una publicación de X del usuario @Cliff_Smith_1 que prevé que "Marco Rubio será presidente de Cuba".

Momentos después, Trump advirtió a Cuba de que ya no recibirá más dinero o petróleo de Venezuela, al señalar que la isla ha estado "viviendo durante años" gracias al dinero y el crudo venezolanos a cambio de "servicios de seguridad" para los "dos últimos dictadores", en referencia a Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Marcos Rubio, 'virrey' de Venezuela

Trump ha indicado que entre las personas "a cargo" ahora del país suramericano está Rubio, a quien la prensa ha señalado como "virrey de Venezuela", lo que se suma a sus puestos como secretario de Estado, Consejero de Seguridad Nacional, y antiguo encargado de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, ha sido uno de los principales impulsores en la Administración de las acciones de Estados Unidos contra Venezuela y Cuba.

La operación 'Resolución Absoluta', como se bautizó a la maniobra de Estados Unidos para deponer a Maduro al frente de Venezuela, causó al menos la muertes de 56 militares, 32 de ellos cubanos, según el Gobierno de La Habana.

