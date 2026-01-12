Nuevo choque en el Gobierno de coalición por los alquileres tras el anuncio de Sánchez y el "no" anticipado de Sumar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado 12 medidas, una ley y cinco reales decretos para construir y controlar el alquiler, entre ellas "rebajas fiscales". Esta apunta directamente a los caseros, los cuales se beneficiarían de la reducción siempre que no suban la renta a sus inquilinos cuando renueven el contrato de alquiler.

"Vamos a continuar interviniendo en el mercado del alquiler", señalaba esta mañana Sánchez. Sin embargo, para poder aprobar esta batería de medidas necesita el respaldo del Congreso de los Diputados. Por ello ha pedido a todos los grupos políticos que lo valoren la propuesta, ya que, según el socialista, ganan caseros e inquilinos.

Aunque lo va a tener difícil para que las medidas salgan adelante, porque Sumar ha sido tajante al asegurar que no apoyarán esta propuesta. La líder de la formación, Yolanda Díaz, dice que "la vivienda es un derecho constitucional, no un regalo fiscal".

La decisión la ha anunciado a través de la red social 'Bluesky', la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social', donde ha denunciado que "regalar dinero público a los rentistas es un grave error". En la misma línea ha revelado que "la propuesta del PSOE no tendrá nuestro apoyo".

Regalo a los rentistas

Por su parte, el diputado de Compromís y propietario de Vivienda de Sumar, Alberto Ibáñez, ha definido la propuesta como "un regalo inaceptable a los rentistas mientras da la espalda a los inquilinos". Y ha añadido que el único decreto que el presidente debería de presentar sería para frenar la "subida masiva".

Al igual que Ibáñez, la dirigente de En Comú y portavoz adjunta de Sumar en el Congreso, Aina Vida, considera que la medida es como "hacer regalos fiscales a los rentista" y solo obtendría su sí en el caso de que sitúe "los derechos de las familias por encima de las ganas de forrarse de los rentistas".

A la coordinadora general de la formación liderada por Díaz, Lara Hernández, le provoca "estupefacción" y no apoyarán el decreto, y reitera que su objetivo es prorrogar el decreto de los 600.000 contratos de alquiler que finalizan este año.

Podemos y Bildu tampoco apoya

Podemos también se opone y tacha la medida de "ineficaz e injusta", señalando que "no es adecuada a una fórmula que nosotros no compartimos", subrayaba el ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy. En declaraciones a los medios explicaba que "la prórroga de los alquileres tiene que ser un derecho de las familias españoles", y no "una opción" y "un premio fiscal a los caseros en este país".

Con un tweet, el diputado de EH Bildu, Oskar Matute ha señalado que "es una tomadura de pelo que pretendan librar de pagar impuestos a quienes ya cobran alquileres desorbitados". Y ha lanzado un mensaje al Gobierno diciéndole que en lugar de "regalar dinero publico a los caseros para que ganen aún más", "lo que debe hacer es prorrogar automáticamente los contratos de alquiler que vencen este 2026".

A la oposición tampoco le gusta. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado que Sánchez haya convertido la vivienda en un lujo, apuntando que el socialista "ha sacado pecho de una operación inmobiliaria en Madrid que lleva 40 años".

