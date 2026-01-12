Careo entre Salomé Pradas y José Manuel Cuenca: "Soy yo la que estuvo al pie del cañón"

En medio de gritos de "asesina", "mentiroso" y "golfo", Salomé Pradas y José Manuel Cuenca han llegado al juzgado de Catarroja para mantener un careo y así tratar de aclarar las posibles contradicciones entre las declaraciones de ambos.

El exjefe de gabinete del expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón fue el primero en aparecer sobre las 9:08 horas. Unos minutos más tarde, pasadas las 9.15 horas llegaba la exconsellera de Justicia e Interior.

La contradicción principal sobre la que gira el careo es por la inconveniencia de ordenar ningún confinamiento de la población, y el origen de la posición que Cuenca sostuvo respecto a este asunto.

Salomé Pradas se ha ratificado en el acta notarial con los whatsApp de las conversaciones con Mazón y con Cuenca. Ha explicado que a las 19:43 horas habló con Cayetano García, en esa fecha secretario autonómico de Presidencia porque no conseguía contactar con Mazón. Le comunicó entonces la posibilidad de confinar. "Valorando el confinamiento creía que debía conocer el caso el 'president'".

Pradas reitera que comentó con él la posibilidad de confinar y que se quedó "en hacer la consulta a la Abogacía".

Además, indica que discrepó con Cuenca su posición. El exjefe de gabinete de Mazón envió un WhatsApp a Pradas en el que le decía: "De confinar nada" y le instaba a "quitarse de la cabeza" dicha idea. Argumentaba Cuenca que era responsabilidad de la Delegación del Gobierno y consideraba esta acción "una barbaridad", que prefería "zonificar" ese confinamiento. La exconsellera ha sostenido que respondió a Cuenca que sí que era posible el confinamiento, en virtud de la ley autonómica de emergencias.

Según la declaración de Salomé Pradas esta desconocía el paradero de Carlos Mazón y añade que "desde las 13:19 horas" Cuenca le había indicado que centralizara las comunicaciones en él, porque el president estaba "de actos." "Soy yo la que estuvo al pie del cañón", llega a decir Pradas que deja claro en todo momento que su intención era hablar con el president, pero no le cogía el teléfono.

Mazón ese día se encontraba comiendo con Maribel Vilaplana en El Ventorro. Pradas ha insistido: "Yo no sabía lo de la comida, si lo llego a saber le llamo más veces".

A Salomé Pradas le han preguntado si lo que Cuenca le dijo sobre el confinamiento lo entendía como una opinión o una instrucción del expresidente de la Generalitat, a lo que la exconseller contestó: Creo que eso no era idea de Cuenca. Había hablado con Cayetano García o con el 'president'". Sin embargo, Cuenca asegura que que solo era una preocupación suya por la cobertura legal de la medida.

Cuenca ha asegurado que él asoció el término confinamiento a la pandemia, "al presidente del Gobierno tomando la decisión y a vulneración de derechos fundamentales".

