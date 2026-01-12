El PSOE resta importancia al manifiesto lanzado por Jordi Sevilla: "Será estudiado con cariño"

El manifiesto lanzado hoy por el exministro Jordi Sevilla no ha movido ni un milímetro las posiciones en Ferraz. Sánchez ha reunido hoy por primera vez a su ejecutiva desde que arrancó 2026 y, según fuentes presentes, nadie ha hecho ninguna referencia al respecto.

Desde el partido han respondido de manera contenida. En rueda de prensa, la portavoz adjunta, Enma López, ha asegurado que el PSOE "no le tiene ningún tipo de miedo al debate interno" y recuerdan que los críticos, cuyos nombres -más allá del de el exministro- aún se desconocen, tuvieron la posibilidad de pronunciarse en el último Congreso Federal celebrado en Sevilla. "Cuando hablan de cambio de rumbo la duda que nos surge es si quieren dejar de subir el SMI o las pensiones", ha reprochado, al tiempo que ha asegurado que lo estudiarán "con cariño".

No han pasado por alto que esta posición es minoritaria y en privado fuentes socialistas reconocen que no les ha sorprendido. Insisten además en que el partido está "muy unido", sobre todo teniendo en cuenta el contexto internacional, y no temen que este manifiesto pueda generar una grieta interna en el partido.

El PSOE organiza una Conferencia Política por la Paz que tendrá lugar en el primer semestre del año

Desde la dirección han animado además a que estas posturas se lancen en la Conferencia Política por la Paz que convocarán en el primer semestre del año. El acto, del que aun se desconoce fecha y ubicación, ha sido anunciado hoy por la portavoz adjunta.

Tal y como ha explicado López estarán invitados militantes, agentes sociales e instituciones con el objetivo de redefinir "posicionamiento y propuestas y de ver cómo España puede contribuir a la Paz". "Nos encontramos frente a un nuevo orden internacional y no cabe la melancolía, cabe la respuesta, cabe la propuesta, cabe la acción y cabe la coherencia", ha asegurado.

Insisten en el PSOE en que "no se trata de una conferencia política más, que se hace por hacer", sino que será "clave" y que en el futuro se verá como "un hito".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la 1' enAtresplayer.