Vox se dispara en las encuestas elevando a 13 puntos la ventaja del bloque de la derecha sobre la izquierda

Santiago Abascal mantiene su tendencia al alza, mientras que Sánchez pierde cinco puntos desde las generales

Santiago Abascal

Santiago AbascalEFE

Inicio de semana marcado por algunos sondeos, que ubican a Vox superando los 60 diputados y casi en el 18% de los votos.

Por un lado, la encuesta de 40dB para El País muestra la tendencia al alza del partido de Santiago Abascal, con una estimación de voto de casi el 18%, lo que es 5,5 puntos más que en las últimas generales. En aquel momento, se quedaron a apenas seis diputados de sumar mayoría absoluta con el PP.

Se trata de un sondeo que se llevó a cabo entre el pasado 29 de diciembre y el 5 de enero. También detalla que los socialistas, con un 27,1%, pierden siete décimas respecto al sondeo anterior. Esto los sitúa casi cinco puntos porcentuales por debajo de su resultado en las urnas en 2023.

En cuanto a la izquierda, Sumar pierde 6,4 puntos desde los comicios generales y Podemos, que entonces formaba parte de la coalición, se queda en apenas el 3,5%.

Por su parte, la encuesta de El Español muestra la gran sacudida electoral para el Partido Socialista, ya que el Partido Popular le superaría en 40 escaños y Vox se quedaría a 40 escaños de distancia del PSOE. En ciertas zonas, como Almería o Murcia,

Vox compite con el PSOE por la segunda posición.

El sondeo marca que el PP de Feijóo ganaría las elecciones en caso de celebrarse hoy con 142 escaños y el 32,5% de los votos. El PSOE de Pedro Sánchez perdería 19 escaños y se quedaría con sólo 102 (25,7%).

Tras la reunión de Junqueras y Pedro Sánchez en la Moncloa, ERC ha conseguido un acuerdo muy beneficioso para Cataluña. Hoy el presidente de Esquerra Republicana ha desvelado más beneficios que solo afectarán a su Comunidad Autónoma.

