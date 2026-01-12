Venezuela libera al español Alejandro González de Canales

Venezuela ha liberado al español Alejandro González de Canales, tal y como ha confirmado 'Foro Penal'. Con él, ya son 41 liberados.

A lo largo de la noche, nueve personas han salido de la prisión de la Crisálida, mientras que otras 15 lo han hecho de la cárcel Rodeo 1, donde estaba el español, exmarido de la abogada y defensora de los derechos humanos Rocío San Miguel.

España no es "equidistante" con la situación en Venezuela

Este lunes, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha defendido que España no es "equidistante" en lo relativo a la actual situación en Venezuela tras la intervención militar de Estados Unidos, ni que tampoco busca "agradar a nadie". Defiende que sean los propios venezolanos los que decidan su futuro.

"No somos equidistantes ni tampoco queremos agradar a nadie", han sido sus palabras durante su intervención en el 'Desayuno del Ateneo'. "Queremos para el pueblo de Venezuela exactamente lo mismo que queremos para todos los pueblos de América Latina, lo mismo que queremos para el pueblo español: paz, democracia, justicia y progreso social", mantiene.

"No solamente el Gobierno de España no es equidistante", sino que, señala el ministro, es "el único" que siempre "se ha mojado" denunciando las detenciones arbitrarias y las violaciones de Derechos Humanos que se han llevado a cabo en Venezuela, sino que tampoco reconoció el resultado de las elecciones presidenciales de 2024 y ha abanderado las sanciones en contra del régimen de Nicolás Maduro.

