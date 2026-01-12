Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Andrea Ortuño, la madre superviviente del naufragio en Indonesia: "Agradecida de vivir lo que he vivido con mis 4 ángeles"

Andrea Ortuño reconoce que está "con el corazón roto a pedazos", pero "toca seguir por la mitad del equipo y honrarles".

Andrea Ortu&ntilde;o (Imagen de archivo)

Andrea Ortuño (Imagen de archivo)EFE

Miriam Vázquez
Publicado:

"Con el corazón roto a pedazos", pero "el alma llena de amor". Así afronta Andrea Ortuño el futuro más cercano, un futuro en el que "toca seguir por la mitad del equipo y honrarles". A través de un mensaje escrito en su perfil de las redes sociales la madre superviviente del naufragio de un barco turístico en Indonesia ha expresado su dolor por la tragedia.

El pasado 26 de diciembre Andrea y cinco familiares subieron a un barco turístico en el Parque Nacional de Komodo. Un inesperado accidente provocó la muerte de 4 de ellos. Andrea Ortuño fue rescatada junto a su hija de 7 años, pero su hija Lía de 12 años, su marido Fernando Martín, y un hijo de este, Mateo, de 9 años fallecieron. Todavía sigue desaparecido Quique, de 10 años hijo de Andrea y su expareja.

Los trabajos de búsqueda en Indonesia finalizaron el viernes tras 15 días de rastreo exhaustivo de la zona del naufragio. El primer cuerpo rescatado fue el de la pequeña Lía, después el de su marido Fernando Martín y finalmente el del pequeño Mateo, ambos fueron incinerados allí.

"Con mis hijos he sentido la pureza del amor incondicional y nunca los olvidaré, les hablaré en presente porque ellos serán mi guía", dice Andrea en su mensaje para reconocer que se siente "afortunada de vivir un amor real" porque proclama estar "locamente enamorada" de su marido. "Elegimos ser felices y mejores juntos, y lo habíamos conseguido". Ya desde Valencia, Andrea ha querido agradecer "de corazón" el apoyo recibido.

La mujer se despide "agradecida de vivir lo que he vivido con mis 4 ángeles. Sé que ellos están aquí a mi lado! Ahora, toca seguir por la mitad del equipo y honrarles el resto de mi vida".

La investigación sigue abierta

Stephanus Risdiganto, director de la Marina de Labuan Bajo, informó de que el barco de madera, el 'KM Putri Sakinah', sufrió el envite de tres grandes olas por un "fenómeno poco común".

El accidente se atribuyó en un primer momento a un fallo en el motor, pero según las declaraciones recogidas por la agencia de noticias EFE, "la primera ola levantó al barco, la segunda hizo que se escorara y la tercera lo hundió". Además calificó de "inusual e impredecible" este episodio que se habría prolongado entre 1 y 2 minutos antes de que las aguas volvieran a la calma y que se conocen como "olas cala-cala".

