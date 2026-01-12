Vídeo: una manifestante agrede al exjefe de gabinete de Mazón a su salida del juzgado

José Manuel Cuenca, el exjefe de gabinete de Carlos Mazón, ha sufrido un golpe a su salida del juzgado de Instancia 3 de Catarroja. Un hecho que se ha producido tras un careo con la exoconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas.

Según recoge Vozpópuli, Cuenca ha abandonado a pie la sede judicial para ir hasta el coche. Ha sido en ese momento, le han golpeado con una pancarta.

La manifestante que ha golpeado a Cuenca: "Más daño nos hicieron ellos a nosotros"

Asimismo, ABC informa de que dicho golpe se lo ha dado una de las manifestantes. "Más daño nos hicieron ellos a nosotros" ha expresado la mujer que perdió a su marido en las inundaciones.

En total había un dispositivo de siete agentes de la Guardia Civil que han rodeado a Cuenca. La entrada del juzgado ha traído insultos como "asesinos", "mentirosos" o "sinvergüenzas".

En la salida de la sede judicial había cerca de 30 personas de distintas asociaciones de víctimas con pancartas y fotografías de víctimas de la DANA en octubre de 2024, según detalla Vozpópuli.

Salomé Pradas habla con las víctimas de la DANA: "Voy a dar la cara"

Después, el dispositivo de seguridad de la Guardia Civil ha regresado para proteger a Pradas en la salida del tribunal. Los agentes se han encargado de tranquilizar al grupo de manifestantes, según Vozpópuli.

Un gesto que llega después de que la exconsejera de la Generalitat responsable de emergencias de la DANA, Salomé Pradas, y el exjefe de gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuencahayan recibido abucheos y gritos a su entrada a los juzgados de Catarroja.

Otro de los momentos de máxima tensión ha sido cuando Salomé Pradas ha atendido a los medios mientras recibía insultos. Después ha procedido a dirigirse a las víctimas de la DANA, más en concreto a Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación Víctimas, a quien le ha comentado que "algún día" le gustaría hablar con ellas. "Rosa, ¿hablamos? ¿quieres hablar conmigo?", a lo que Álvarez ha aceptado.

"Quiero que sepáis que hoy he hablado mucho más de lo que se decía, de muchas más cosas de lo que era el objeto del careo y lo he hecho por vosotros, lo he aportado por vosotros. Necesito que me escuchéis vosotros también" ha expresado la exconsellera según anota Europa Press.

No obstante, tras su salida del lugar, varias víctimas con pancartas le han pedido explicaciones.

En sus declaraciones a los medios, Pradas ha avanzado que es "evidente" que estuvo informando el día de la DANA de la evolución de "todo" a Presidencia, y que Cuenca le solicitó que no llamara directamente a Mazón porque estaba "de actos". "Él ha querido contradecirme y decir que hablaba de un par de actos pero yo lo he negado", ha detallado.

Incluso la exconsellera ha agregado que va a "dar la cara" y que la ha dado "desde el principio".

