VÍDEO: Un camión arrolla a varios manifestantes en una protesta contra el régimen iraní en Los Ángeles

Miles de manifestantes claman por un cambio en Irán. Exigen la caída del régimen de los ayatolás, pese a la dura represión interna para acallar las protestas. Al menos 500 personas han muerto y hay miles de detenidos, según organizaciones de derechos humanos. El presidente iraní ha acusado a Estados Unidos y a Israel de instigar la revuelta.

Ante tal situación, las manifestaciones contra el régimen iraní se multiplican. En Los Ángeles, un camión ha irrumpido en una concentración de apoyo a las protestas en Irán y ha arrollado a varias personas. En las imágenes que acompañan esta noticia es posible apreciar el momento en el que el vehículo se cuela entre la multitud. Según algunas fuentes, llevaba un cartel contra el Shah. Dos personas han resultado heridas. Los manifestantes han intentado destrozar el vehículo y la policía ha detenido al conductor.

