Trump baraja nuevas acciones militares contra Irán: "¿Me están preguntando dónde atacaré?"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se muestra dispuesto a intervenir enIrán, donde las protestas no paran ni deja de crecer el número de muertos por la represión del régimen de los ayatolás. Se calcula que ya hay más de 500 muertos.

Trump señaló este domingo que los líderes de Irán le "llamaron" y "quieren negociar" tras amenazar con posibles acciones militares en represalia por la violencia en las protestas que se desarrollan en el país. "Se está preparando una reunión. Irán llamó. Quieren negociar", dijo el presidente estadounidense a un grupo de periodistas a bordo del avión presidencial, tras señalar que está recibiendo información cada hora sobre la evolución de las protestas y su Gobierno "va a hacer una determinación". "Quizás tengamos que actuar antes de una reunión", agregó.

El mandatario ha considerado que el Gobierno iraní "está empezando" a cruzar una línea al señalar que "ha muerto gente que no tenía que morir", algo que atribuyó al imperio de la "violencia" por parte de sus líderes. "Algunos de los manifestantes murieron por estampida, había muchos. Y a algunos les dispararon", dijo.

El Ejército de EEUU está "estudiando" el asunto

Trump ha señalado que el Ejército de EEUU está "estudiando" el asunto y "hay un par de opciones" que describió con varias preguntas: "¿Me están preguntando qué haré, dónde atacaré, cuándo y desde qué ángulo atacaremos?".

Aún así, señaló creer que Irán se toma sus amenazas en serio después de "años" tratando con él, y remitió a las muertes del general de la Guardia Revolucionaria Qasem Soleimani, el líder del Estado Islámico, Abu Baker al Baghdadi, o "la amenaza nuclear iraní que disminuyó". "Y ahora acabamos de tener lo de Venezuela. ¿No diría usted que sí (Irán se toma en serio las amenazas) después de todas estas cosas que hicimos?", apostilló.

Tranquilo ante posibles ataques iraníes

Donald Trump también minimoza su preocupación ante posibles ataques iraníes contra bases estadounidenses después de las amenazas vertidas por el presidente del parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf: "Si lo hacen, les atacaremos a unos niveles que nunca les han atacado antes".

Al menos 538 personas han muerto, según datos de la ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), con base en Estados Unidos, en las manifestaciones que empezaron el pasado 28 de diciembre por la crisis económica y que se han propagado por todo el país y el extranjero.

