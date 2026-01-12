Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Irán

Trump baraja nuevas acciones militares contra Irán: "¿Me están preguntando dónde atacaré?"

Las protestas no paran, a la vez que no deja de crecer el número de muertos por la represión del régimen de los ayatolás. Se calcula que ya hay más de 500 muertos.

Trump dice que el Ejército de EEUU está "analizando muy seriamente" intervenir en Irán

Trump baraja nuevas acciones militares contra Irán | EUROPAPRESS

Publicidad

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se muestra dispuesto a intervenir enIrán, donde las protestas no paran ni deja de crecer el número de muertos por la represión del régimen de los ayatolás. Se calcula que ya hay más de 500 muertos.

Trump señaló este domingo que los líderes de Irán le "llamaron" y "quieren negociar" tras amenazar con posibles acciones militares en represalia por la violencia en las protestas que se desarrollan en el país. "Se está preparando una reunión. Irán llamó. Quieren negociar", dijo el presidente estadounidense a un grupo de periodistas a bordo del avión presidencial, tras señalar que está recibiendo información cada hora sobre la evolución de las protestas y su Gobierno "va a hacer una determinación". "Quizás tengamos que actuar antes de una reunión", agregó.

El mandatario ha considerado que el Gobierno iraní "está empezando" a cruzar una línea al señalar que "ha muerto gente que no tenía que morir", algo que atribuyó al imperio de la "violencia" por parte de sus líderes. "Algunos de los manifestantes murieron por estampida, había muchos. Y a algunos les dispararon", dijo.

El Ejército de EEUU está "estudiando" el asunto

Trump ha señalado que el Ejército de EEUU está "estudiando" el asunto y "hay un par de opciones" que describió con varias preguntas: "¿Me están preguntando qué haré, dónde atacaré, cuándo y desde qué ángulo atacaremos?".

Aún así, señaló creer que Irán se toma sus amenazas en serio después de "años" tratando con él, y remitió a las muertes del general de la Guardia Revolucionaria Qasem Soleimani, el líder del Estado Islámico, Abu Baker al Baghdadi, o "la amenaza nuclear iraní que disminuyó". "Y ahora acabamos de tener lo de Venezuela. ¿No diría usted que sí (Irán se toma en serio las amenazas) después de todas estas cosas que hicimos?", apostilló.

Tranquilo ante posibles ataques iraníes

Donald Trump también minimoza su preocupación ante posibles ataques iraníes contra bases estadounidenses después de las amenazas vertidas por el presidente del parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf: "Si lo hacen, les atacaremos a unos niveles que nunca les han atacado antes".

Al menos 538 personas han muerto, según datos de la ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), con base en Estados Unidos, en las manifestaciones que empezaron el pasado 28 de diciembre por la crisis económica y que se han propagado por todo el país y el extranjero.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Estados Unidos bombardea posiciones del Estado Islámico en Siria

Ataque

Publicidad

Mundo

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro

Nicolás Maduro rompe su silencio desde la cárcel: dice que se encuentra "bien" y pide a los venezolanos que no estén tristes

Donald Trump aclara qué va a pasar ahora en Venezuela: "Vamos a gobernar el país"

Donald Trump se autoproclama presidente interino de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

La postura de Donald Trump sobre Cuba.

Donald Trump mantiene el ultimátum con La Habana y amenaza a Cuba con el estrangulamiento económico

Trump dice que el Ejército de EEUU está "analizando muy seriamente" intervenir en Irán
Irán

Trump baraja nuevas acciones militares contra Irán: "¿Me están preguntando dónde atacaré?"

Un vehículo irrumpe en la protesta
Protestas

VÍDEO: Un camión arrolla a varios manifestantes en una protesta contra el régimen iraní en Los Ángeles

Sinagoga en Misisipi, Estados Unidos
EEUU

Detienen al sospechoso del incendio en la mayor sinagoga de Jackson, investigado como ataque antisemita

El fuego dañó gravemente el templo Beth Israel y activó a agencias federales; el presunto responsable fue hallado con quemaduras y quedará bajo custodia del FBI

Cuba EEUU
CUBA

Trump pone a Cuba en el punto de mira y eleva la presión: amenazas, ultimátums y el papel de Marco Rubio

Tras Venezuela y sus declaraciones sobre Groenlandia, el expresidente estadounidense sitúa a la isla en el centro de su discurso exterior con advertencias sobre petróleo, dinero y un posible "trato" con Washington.

Aumenta la tensión en las calles de EEUU por el aseisnato de Reene Good

Aumenta la tensión en las calles de EEUU por el aseisnato de Reene Good

Una mujer pierde una pierna tras ser atacada por su propio pitbull

Amputan la pierna de una mujer que fue atacada por su propio pitbull

El actor Disney Matt Prokop junto a Sarah Hyland

Detienen al actor Disney Matt Prokop por posesión de pornografía infantil: conocido por High School Musical 3 o Hannah Montana

Publicidad