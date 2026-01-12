'Una batalla tras otra', la máxima ganadora de los Globos de Oro

La gran vencedora de los Globos de Oro ha sido 'Una batalla tras otra', que ha ganado a mejor director, mejor guion y mejor película comedia musical. Eso sí, su protagonista Leonardo DiCaprio no se lo ha llevado. La alfombra roja ha estado repleta de estrellas, donde se han dejad ver Jennifer Lawrence, Emma Stone, Miley Cirus o George Clooney y su mujer.

La película de Paul Thomas Anderson, que sigue a un exrevolucionario que se ve obligado a rescatar a su hija adolescente de su antiguo némesis ha arrebatado al mexicano Guillermo del Toro la oportunidad de conseguir su segundo Globo de Oro en el apartado de dirección con la adaptación de su obra literaria 'Frankenstein'.

Por otro lado, el drama de Chloé Zhao sobre el joven William Shakespeare ha destacado en las categorías de drama al ganar los galardones a mejor película y mejor actriz para Jessie Buckley.

Timothée Chalamet consiguió el primer Globo de Oro de su carrera por su trabajo en la cinta biográfica 'Marty Supreme'. En su discurso, agradeció a su familia y a su pareja, la influencer Kylie Jenner, que lo acompañaba entre el público. "En el pasado salí con las manos vacías, pero con la cabeza bien alta, agradecido simplemente por estar aquí. Mentiría si no dijera que esos momentos han hecho que este momento sea mucho más dulce", dijo el actor.

Por su parte, Rose Byrne ha ganado el premio a mejor actriz en comedia o musical por el 'If I Had Legs I'd Kick You'.

'Sirat' se va con las manos vacías

Wagner Moura hizo historia al convertirse en el primer intérprete brasileño en ganar un Globo de Oro por 'The Secret Agent' ('El Agente Secreto'), siguiendo los pasos de su connacional Fernanda Torres, quien en la pasada edición logró el mismo hito en la categoría femenina por el filme 'I’m Still Here' ('Todavía Estoy Aquí').

La película del brasileño Kleber Mendonça Filho también venció 'Sirat', del franco-gallego Oliver Laxe, en el apartado de mejor película de habla no inglesa.

La única película española de la edición se fue con las manos vacías después de que Ludwig Göransson, de 'Sinners', se impusiera al compositor francés Kangding Ray en la categoría de mejor banda sonora.

La noruega 'Sentimental Value', que partía con ocho nominaciones, solo obtuvo el reconocimiento a mejor actor de reparto en drama gracias a la interpretación de Stellan Skarsgård.

La gala también premió al fenómeno surcoreano 'KPop Demon Hunters' con los títulos de mejor película animada y mejor canción por el éxito musical 'Golden', cumpliendo las proyecciones de la prensa especializada de Hollywood.

'Adolescence' arrasa

El fenómeno de Netflix 'Adolescence' ha arrasado en los apartados de televisión consiguiendo cuatro premios, seguido del drama médico 'The Pitt' y la comedia 'The Studio', que acumularon dos galardones cada uno.

La serie sobre un joven de 13 años llamado Jamie, arrestado por el asesinato de una compañera de clase, se llevó el galardón de mejor miniserie, mientras que los británicos Owen Cooper y Stephen Graham repitieron la misma fórmula de los Emmy y se alzaron con el Globo de Oro a mejor actor y mejor actor de reparto.

