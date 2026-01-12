El empresario Javier López Madrid niega que contratase al comisario Villarejo para hostigar a la doctora Elisa Pinto

El empresario Javier López Madrid ha negado que haya pagado al comisario José Manuel Villarejo para hostigar a la doctora Elisa Pinto hace 12 años. Niega así el delito de cohecho por el que están acusados tanto él como Villarejo en el juicio que arranca este lunes en la Audiencia Nacional -tras varios retrasos- y que durará, previsiblemente, 6 jornadas.

Los hechos se remontan a 2014. Elisa Pinto acusa a López Madrid de contratar a Villarejo (a sabiendas de que era comisario) para hostigarla "para finalizar un asunto personal" que tenía con ella, según el escrito de la acusación. Pide 6 años de cárcel para ambos y 4 para Rafael Redondo, socio de Villarejo. Fiscalía no pide penas para ninguno de ellos porque no ve indicios de cohecho. La doctora Elisa Pinto declarará el miércoles.

El juicio ha comenzado con el interrogatorio a López Madrid. "Nunca he contratado al señor Villarejo", ha dicho el empresario ante el tribunal, "no le he pagado ni un euro".

"Me mandaba un whatsapp cada día"

López Madrid se ha presentado como víctima de un acoso por parte de la dermatóloga: "Nunca un profesional médico me ha enviado por email un tratado de posturas sexuales. Hice todo lo posible porque esta señora no tratara de destruir mi vida personal. Me mandaba un whatsapp cada día a las 00:01, como si fuese una película de terror, y me escribía 'Un beso. Buenas noches'".

Ha afirmado también que muchas de llamadas iban dirigidas no solo a él, sino también a su familia y amigos, momento durante el cual ha llegado a emocionarse. "A un amigo le dijeron que el hijo de su mujer era mío. Mis amigos me pedían explicaciones. Unos eran mas comprensivos, otros no..."

Ante esta situación, reconoce que contactó con Villarejo -se lo presentó un amigo en común- y le contó lo ocurrido, y que le fue informando pero insiste en que no lo contrató para hostigarla. "No encargué ni al señor Villarejo ni a nadie, nada. Solo le relaté lo que estaba pasando". De hecho, asegura también que desconocía que seguía en activo.

El primero de dos juicios

La acusación no le cree: "¿Llamó 130 veces al señor Villarejo para contarle sus emociones?", le ha preguntado la letrada. "Él me dijo que le fuese informando", responde López Madrid, que añade "y una vez me dijo que tendría que acabar denunciando".

"Yo no quería denunciar porque no quería que se supiese que se me acusaba de infidelidades masivas", dice el empresario. Reconoce también que fue al despacho de la doctora Pinto acompañado por el socio de Villarejo, Rafael Redondo, por indicación del excomisario. Pero que su única objetivo de esa visita era fingir que la había denunciando: "Lo único que quería era que me dejara en paz"

Este juicio es solo la primera parte, donde solo se investiga si hubo cohecho por parte de López Madrid y Villarejo. La rama principal del caso (que incluye un apuñalamiento) se juzgará el mes próximo.

