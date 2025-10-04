Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El PSOE desmiente el fallecimiento de Guillermo Fernández Vara

El PSOE ha desmentido el fallecimiento del expresidente de Extremadura.

El expresidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en una fotografía de archivo

El expresidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en una fotografía de archivoEFE

Antena 3 Noticias
Actualizado:
Publicado:

El PSOE de Extremadura ha desmentido el fallecimiento de Guillermo Fernández Vara, del que había informado erróneamente la presidenta de la Junta, María Guardiola.

"Desde el PSOE de Extremadura desmentimos categóricamente el fallecimiento de Guillermo Fernández Vara. El expresidente se encuentra en una situación de salud muy frágil. Pedimos prudencia, respeto y agradecemos las muestras de cariño y apoyo", han publicado en X.

Asimismo, la familia ha pedido respeto y que "Guillermo se encuentra luchando contra su enfermedad".

