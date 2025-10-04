El PSOE desmiente el fallecimiento de Guillermo Fernández Vara

El PSOE de Extremadura ha desmentido el fallecimiento de Guillermo Fernández Vara, del que había informado erróneamente la presidenta de la Junta, María Guardiola.

"Desde el PSOE de Extremadura desmentimos categóricamente el fallecimiento de Guillermo Fernández Vara. El expresidente se encuentra en una situación de salud muy frágil. Pedimos prudencia, respeto y agradecemos las muestras de cariño y apoyo", han publicado en X.

Asimismo, la familia ha pedido respeto y que "Guillermo se encuentra luchando contra su enfermedad".

