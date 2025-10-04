Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Más de 80 municipios de España se movilizan por Palestina

Madrid será el epicentro de las protestas. La manifestación, integrada en una convocatoria estatal, afectará a la movilidad en pleno centro, donde varias calles principales estarán cortadas al tráfico.

Manifestaci&oacute;n del sindicato de Estudiantes en Barcelona en apoyo a Palestina

EUROPAPRESS

Tania Taboada
Publicado:

Más de 80 municipios de España se acogen este fin de semana movilizaciones en apoyo al pueblo palestino y contra la guerra en Gaza, impulsadas por diversas organizaciones sociales, sindicatos y colectivos de apoyo a Palestina.

La manifestación por Palestina en la capital de España de este sábado, será una de las más destacadas dentro de la oleada de protestas convocadas en todo el país.

La marcha recorrerá algunas de las arterias más céntricas de la capital, con cortes al tráfico durante buena parte de la tarde. La cita se enmarca en una movilización estatal con el objetivo de visibilizar la solidaridad con Palestina y exigir el fin de las relaciones diplomáticas y comerciales con Israel.

En la capital de España, la protesta arrancará a las 18:00 horas en la estación de Atocha y avanzará por el Paseo del Prado, Plaza de Cibeles, calle Alcalá y Gran Vía, hasta alcanzar la Plaza de Callao como punto final.

La previsión oficial estima que las restricciones de tráfico se extenderán desde las 17:15 hasta las 22:00 horas, lo que afectará a miles de desplazamientos en el centro de la ciudad.

A lo largo de toda la semana

Durante esta semana ya se han convocado varias protestas en apoyo a Palestina en varias ciudades de España.

En el País Vasco, los sindicatos organizaron diversos actos de protesta, entre los que han incluido diversas jornadas de movilizaciones y huelga y un paro general de tres horas, entre las 11 y las 14 horas, en Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Donostia-San Sebastián y Pamplona, el miércoles 15 de octubre, para reclamar "el fin del genocidio en Gaza" y "el derecho de Palestina a ser un Estado libre". Además, las centrales sindicales vascas han anunciado manifestaciones. "Se trata de un genocidio. Eso hoy no lo pone en duda nadie, salvo el propio estado de Israel o los gobiernos e intereses económicos que lo sostienen", denunciaron en un comunicado.

Los sindicatos han exigido, tanto al Gobierno vasco, como al Gobierno central y a la Comisión Europea, romper relaciones comerciales con Israel, pues subrayan que y añaden que "no es lícito tener relaciones comerciales con quienes cometen genocidio, crímenes de guerra y violan constantemente la legalidad internacional".

En Barcelona, centenares de personas han pedido el "boicot a Israel" en una nueva protesta.

Así, un grupo de manifestantes han instado ante centenares de personas que no se vayan de la zona de acampada en la plaza de la Carbonera de Barcelona y han avanzado que "no levantarán" el campamento a pesar de la presencia de la Brigada Móvil de los Mossos d'Esquadra. "A la flotilla la han detenido, pero no podrán con nosotras. Es importante que aguantemos las cargas policiales. ¡Qué la represión no nos detenga!", ha pronunciado con un megáfono una de las organizadoras de la acampada.

Los Mossos no han cargado contra los manifestantes, algunos de ellos han permanecido sentados en el suelo ante la barrera policial, pero han disuadido a la multitud con gas lacrimógeno.

