Los vídeos del CECOPI revelan que la alerta se valoró horas antes: Mazón llegó a las 20:30 y pidió revisar el mensaje

Las grabaciones del día de la DANA, ya en manos de la jueza, muestran que a las 17:30 se planteó un aviso a móviles en zonas críticas, Utiel y Requena, que no sonó hasta las 20:11; el president aparece junto a Salomé Pradas y exige ver el texto antes de enviarlo.

Mazón

Han salido a la luz las grabaciones del CECOPI de la tarde de la DANA. Los vídeos, incorporados al juzgado, reflejan que al inicio de la reunión ya se barajaba activar un aviso a móviles en áreas afectadas. También trascienden las primeras imágenes de Carlos Mazón en ese encuentro de coordinación.

Las cámaras sitúan a Mazón a las 20:30, apenas dos minutos después de su llegada al centro. Se le ve junto a la entonces consellera Salomé Pradas y se le escucha: "Antes de enviar el siguiente mensaje, lo quiero ver". Pradas sintetiza la dimensión del episodio con una descripción tajante: "Meteorología nunca conocida; esa es la palabra: una explosión".

En paralelo, el president muestra inquietud por los problemas de comunicación: "No lo entiendo", y "¿Pero me pasa a mí o…?" Desde la mesa le responden: "No, a todos".

Tres horas de reunión y foco en Utiel–Requena

Para entonces, la reunión llevaba más de tres horas. La prioridad estaba en Utiel y Requena, donde se verbalizan situaciones de máximo riesgo: "Tenemos gente que no puede salir de allí y gente en los tejados", y "van a coger hipotermia". En ese contexto, a las 17:30 se plantea formalmente el envío de un aviso masivo: "¿Podemos mandar un mensaje a todos los móviles de esa zona?" La propuesta buscaba alertar a los vecinos en los puntos más comprometidos por el desbordamiento y las acumulaciones de agua.

Pese a aquel planteamiento temprano, el ES-Alert no se ejecutó en ese momento. Las imágenes reflejan que se continuó debatiendo el contenido del mensaje, con un redactado específico para la cuenca del Magro: "Voy a leerlo…". La activación no se produjo hasta las 20:11, cuando, según consta en el material judicial, se valida el envío, "ES-Alert", y los teléfonos comenzaron a sonar en las áreas designadas.

La secuencia aporta una línea temporal precisa: propuesta inicial de aviso a las 17:30, discusión del texto y activación final tres horas después. La jueza cuenta ahora con vídeo, audios y cronología interna para esclarecer criterios, tiempos de decisión y coordinación en la cadena de mando durante la emergencia.

A partir de ese material, las partes deberán explicar por qué se retrasó el envío, qué alternativas se consideraron y si el contenido del mensaje respondió a la evolución real del episodio en terreno.

Imagen de archivo de Feijóo.

Feijóo advierte que Sánchez "va a acabar mal" tras el informe de la UCO sobre pagos al PSOE

Foto de archivo de una concentración celebrada en Madrid

Qué significa que el aborto se incluya como derecho en la Constitución

Koldo García y José Luis Ábalos, en una imagen de archivo
Caso Koldo

La UCO pone cifras y mensajes a los regalos de Ábalos a Jésica Rodríguez: pendientes de 1.084 €, un iPhone y flores "recurrentes"

José Luis Ábalos
Caso Koldo

El PSOE admite pagos en efectivo y por transferencia a José Luis Ábalos: "Todos están justificados"

Bendodo (PP) sobre la intervención del rey en la ONU: "Representa perfectamente lo que quiere todo el mundo"
Flotilla

El PP acusa a Sánchez de utilizar la flotilla para tapar la corrupción

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, arremete contra Sánchez porque, asegura, que está utilizando la flotilla como cortina de humo para tapar la corrupción de su familia, su partido y su gobierno.

Koldo García y José Luis Ábalos, en una imagen de archivo
Caso Koldo

Chistorras, soles o lechugas: el lenguaje clave que utilizaba Koldo para hablar de billetes de 500, 200 y 100 euros

El exasesor del exministro y su mujer utilizaban un lenguaje clave para referirse al dinero que recibían en efectivo.

La UCO detecta 95.000€ desembolsados por Ábalos y apunta a que el PSOE le pagó en sobres: "Ya tengo el sobre de Ferraz"

La UCO apunta a que el PSOE pagó a Ábalos con dinero en efectivo: "Ya tengo el sobre de Ferraz"

Imagen de archivo de Santos Cerdán

El juez del Supremo mantiene en prisión a Cerdán por el caso Koldo

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

El PP rechaza la propuesta de Sánchez y Sumar recuerda que ya presentó una iniciativa para blindar el aborto en la Constitución

