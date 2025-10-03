Feijóo advierte que Sánchez "va a acabar mal" tras el informe de la UCO sobre pagos al PSOE

El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el marco del caso Koldo, ha desatado una fuerte tormenta política. El documento apunta a que el PSOE efectuó pagos en efectivo, mediante sobres, al exministro de Transportes José Luis Ábalos, algunos de los cuales no coinciden con la documentación aportada por el partido.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se pronunció en redes sociales con un escueto mensaje: "Sí, Sánchez va a acabar mal".

El secretario general del PP, Miguel Tellado, exigió la convocatoria de elecciones generales anticipadas: "Pedro, se acabó", afirmó en un mensaje en X (antes Twitter). Por su parte, la portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz, acusó al PSOE y al Gobierno de ser "el centro de los sobres en negro, el centro del fraude y los negocios de la familia y el fraude de la amnistía a cambio de votos".

Desde la cuenta oficial del partido en X, los populares insistieron en que el informe de la Guardia Civil "confirma que el PSOE pagaba dinero en efectivo a Ábalos y Koldo en sobres del partido" y denunciaron que Sánchez "institucionalizó la corrupción desde su primer día en Moncloa".

Abascal endurece el tono

El presidente de Vox, Santiago Abascal, elevó aún más el nivel de sus críticas. Calificó a Sánchez de "sinvergüenza" y le instó a dimitir de inmediato y ponerse "a disposición judicial".

La respuesta del PSOE

Desde Ferraz, el PSOE reconoció haber realizado pagos tanto en efectivo como por transferencia a Ábalos, pero aseguró que todos están respaldados por justificantes. "Todos los pagos vía caja tienen sus comprobantes de gastos y están justificados. Como hemos dicho en infinidad de ocasiones, las cuentas del PSOE están aprobadas por el Tribunal de Cuentas, incluidos estos pagos, y auditadas de forma externa", explicaron fuentes de la dirección.

Para los socialistas, el informe refleja "la absoluta transparencia con la que ha actuado el PSOE en este proceso", así como su "colaboración con la Justicia y el absoluto rigor y legalidad de sus cuentas".

El informe de la UCO

El documento de la Guardia Civil, conocido este viernes, señala que Ábalos habría desembolsado más de 95.000 euros sin respaldo bancario, de los cuales 20.799,40 corresponderían a gastos personales vinculados a una "fuente de ingresos no declarada".

