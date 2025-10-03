La UCO pone cifras y mensajes a los regalos de Ábalos a Jésica Rodríguez: pendientes de 1.084 €, un iPhone y flores "recurrentes"

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha trazado el rastro de gastos que José Luis Ábalos habría dedicado a Jésica Rodríguez, con quien mantenía una relación, y cifra en 6.887,94 euros el dinero de origen no determinado destinado a la joven.

El documento llega al Tribunal Supremo, que ha dejado constancia formal de la entrada del "informe económico patrimonial" en la causa, según una diligencia de ordenación fechada el 3 de octubre de 2025.

Entre los apuntes figura el pago de una matrícula universitaria de 1.059,63 euros. El 4 de junio de 2020, en pleno desarrollo del caso Koldo, Ábalos pidió a su entonces asesor Koldo García que se encargara de la gestión. Al día siguiente, Koldo informó a su jefe: "España hecho", el alias con el que ambos se referían a Rodríguez según el informe.

Joyas y chats: "Q me quiere comprar cositas"

La UCO sitúa en junio de 2019 la compra de unos pendientes que habrían sido un regalo de Ábalos. Ese día, Rodríguez escribió a Koldo: "Qué le pasa a José q estes tan generoso". El asesor contestó: "Que dices si parece un pill but". Y ella remató: "Q me quiere comprar cositas".

A continuación, Koldo pidió a su exmujer, Patricia Úriz, que adquiriera la joya. Ella le advirtió del precio: "Cariño solo por comentar sabes que valen 1084 €". La UCO subraya que la operación quedó reflejada en una cuenta del propio Koldo García.

El 8 de octubre de 2020, el asesor costeó en efectivo otro obsequio de su jefe: un iPhone. Así lo reflejan los mensajes de Rodríguez: "El día 13 se hace la presentación del nuevo iPhone… te recuerdo que es mi regalo de notas… lo quiero en dorado y oro rosa… y quiero el pro pero no el de la pantalla grande, sino el normal".

El informe también documenta envíos de flores a partir del 12 de febrero de 2019, con varios pagos en floristerías entre esa fecha y el 9 de febrero de 2021.

En la antesala de San Valentín de 2019, Koldo compró un ramo por 75,90 € por indicación de Ábalos. Hubo más encargos el 23 de abril y el 25 de octubre de ese año, cuando el exministro pidió "el ramo de siempre". Posteriormente, se registran otros envíos el 12 de abril y el 9 de febrero.

Pagos sin soporte y aristas abiertas

La UCO añade que ha localizado pagos en metálico del PSOE a Ábalos y a Koldo "sin respaldo documental". En paralelo, los investigadores relacionan las compras y encargos con un patrón de regalos y atenciones sufragados vía terceros o efectivo. Todo ello se integra en la pieza que analiza la relación de Ábalos con Rodríguez y el papel de Koldo García.

