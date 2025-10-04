Zapatero: "Volveremos a ver a Puigdemont en España algún día"

El ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, visitó esta semana el Principado de Asturias para analizar el avance que se ha producido en nuestro país en políticas de diversidad e inclusión. En su paso por esta Comunidad Autónoma, recibió al diario La Nueva España para abordar numerosos frentes, como las conversaciones con Carles Puigdemont, las acusaciones de Víctor de Aldama y la situación actual del PSOE.

En cuanto a la pregunta de cómo avanzan las conversaciones con Puigdemont y si aprobará Junts los presupuestos, el exdirigente socialista ha respondido: "Pienso que es un diálogo político que afronta alternativas, busca coincidencias ante una situación que fue muy grave. Es un proceso que lleva tiempo, paciencia, escuchar, comprender, reconocer. Los verbos que fundamentan los acuerdos y la democracia. Y en eso estamos, son horas y horas. Y más allá de los presupuestos, me importa, o por lo menos trato de contribuir, que haya un nuevo clima histórico en la relación política entre los independentistas catalanes y el conjunto del Estado español".

Así las cosas, el expresidente ha sido muy contundente a la hora de responder si volverá a ver a Carles Puigdemont en España algún día. "Sí. Mi opinión es que sí", ha dicho, al igual que se muestra convencido de que Pedro Sánchez terminará al legislatura.

José Luis Rodríguez Zapatero se muestra convencido de que no habrá elecciones anticipadas. "Espero que alguna parte de las fuerzas que aprobaron la investidura, los llamados aliados o socios, valoren el proyecto que se está llevando a cabo y que tiene que culminar muchos hitos. Es social y económicamente muy positivo para España. Eso no se puede discutir", ha dicho, añadiendo que "necesitamos que el gobierno de Pedro Sánchez pueda seguir incrementando la impronta que ha marcado en el mundo, en Europa especialmente, en favor de la paz, en favor del multilateralismo, en la condena de las guerras y los abusos. Necesitamos que haga ese golpe. Lo ha hecho muy bien Pedro Sánchez y estoy convencido que eso es un estímulo muy importante para ir hacia un final de legislatura", ha concluido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.