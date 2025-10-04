Tellado sobre el informe de la UCO: "Es imposible que Sánchez no lo supiera"

El secretario general del PP ha reaccionado este sábado al informe de la UCO sobre la evolución patrimonial del ex secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos y ha asegurado que es imposible que el presidente del Gobierno no tuviera constancia de lo que estaba sucediendo en su partido. "Cada día queda más acreditado que había una contabilidad B en la formación y lo que debería hacer Pedro Sánchez es dimitir y convocar elecciones", ha dicho, al tiempo que ha pedido a sus socios de Gobierno que rompan con Sánchez para no ser cómplices de su corrupción. "El olor a podrido sale por cada puerta y cada ventana del palacio de la Moncloa. Los socios ya no tienen excusa, llevan mucho tiempo convirtiéndose en cómplices. Si a partir de hoy no rompen con Sánchez, serán colaboradores necesarios de su corrupción. Ellos sabrán hasta dónde llegan en su viaje junto a un partido corrupto", ha sentenciado.

Miguel Tellado ha insistido en que "es imposible que Sánchez no conociera, no consintiera y no encubriera los presuntos pagos en sobres al exministro José Luis Ábalos. Nada de todo esto pudo suceder de espaldas a quien la trama llamaba el número 1. El cabecilla de las primarias es necesariamente el cabecilla de esta trama", ha recalcado.

Resguardos bancarios

Así las cosas, el número dos de Alberto Núñez Feijóo ha exigido al PSOE que muestre los "resguardos" bancarios de las retiradas de dinero en efectivo de las cuentas del partido, al tiempo que ha reclamado los "tickets" que justifiquen los pagos en efectivo de los gastos "de restaurantes, de hoteles, de desplazamientos que justificarían el pago de esos sobres en concepto de liquidación de gastos" del también ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

Miguel Tellado ha insistido en que "lo que hasta ayer era una sospecha, ya es una realidad. En la sede de Ferraz se movían cantidades de dinero de procedencia desconocida. Referirse a las cantidades de dinero como soles o chistorras es propio de la jerga de la mafia siciliana", ha denunciado, a la vez que a lamentado que "mientras los españoles se enfrentaban a la pandemia, la muerte y el confinamiento; mientras los sanitarios luchaban a brazo partido contra una enfermedad desconocida y muchas empresas quebraban, el entorno más cercano a Pedro Sánchez hacía caja y se repartían soles, lechugas y chistorras", ha concluido.

