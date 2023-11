Sánchez defiende la "fortaleza constitucional" de su investidura mientras Feijóo le advierte: "La historia no le amnistiará"

Hitler, fruta, Machado... La sesión de investidura celebrada este miércoles en el Congreso de los Diputados ha estado marcada por muchas y diversas anécdotas, todas ellas articuladas en torno a dos discursos contrapuestos: uno, el de los socialistas y (la mayoría) del bloque que conforma junto a sus socios, defendiendo la amnistía como una "muestra de fortaleza"; y el otro, el de 'populares' y ultraderechistas, acusando a Pedro de Sánchez de comprar apoyos y dar un golpe de Estado.

Tras doce noches de protestas 'antiamnistía', esta mañana se han reunido en los alrededores del Congreso varios manifestantes para protestar en contra de los acuerdos del partido socialista con las fuerzas políticas del independentismo catalán. Esto ha obligado a desplegar un amplio dispositivo policial que asegurase y garantizase la seguridad de la Cámara Baja. Y así, envuelto en este contexto, ha arrancado la primera sesión del debate de investidura de Pedro Sánchez.

Las propuestas de Sánchez para esta legislatura

El presidente del Gobierno en funciones, y que salvo sorpresa mayúscula continuará al frente de la Moncloa en una nueva legislatura, ha comenzado a pronunciar su discurso a las 12:00 horas. Sin límite de tiempo, el candidato del PSOE ha empleado casi dos horas en presentar el programa que quiere desarrollar con él al frente del Ejecutivo. Algo -ser investido presidente- que previsiblemente se va a dar este mismo jueves tras haber conseguido a lo largo de estas semanas previas los apoyos parlamentarios necesarios para 'su causa'.

En su discurso -en el que, volviendo al tema de las protestas, ha incidido en que manifestarse en la calle es un derecho recogido en la Constitución- ha anunciado sus ocho grandes compromisos de legislatura, tras los cuales ha solicitado la confianza de la Cámara, tal y como marca la Carta Magna. A grandes rasgos, estos son los ocho grandes compromisos a los que se ha comprometido -y que puedes consultar más detalladamente en este enlace-:

Más empleo y de mejor calidad

Aumento del poder adquisitivo

Refuerzo del Estado del Bienestar

Impulso de la transición ecológica

Fomento de la igualdad

Reducción de las diferencias entre provincias

Toma de decisiones de la UE

Pero si algo ha marcado realmente el discurso de Sánchez ha sido la Constitución. De hecho, "Constitución" y "constitucional" han sido las dos palabras que ha repetido hasta en 11 ocasiones durante sus 5 primeros minutos en la tribuna de oradores del Congreso.

En esta línea, el dirigente socialista ha afirmado que "solo hay democracia dentro de la Constitución, porque fuera de la Constitución y de sus reglas no hay democracia, sino imposición y capricho", al tiempo que ha defendido la aprobación de la futura ley de amnistía: "La amnistía no va a ser un ataque a la Constitución del 78, será una muestra de su fortaleza".

Feijóo: "Esta investidura es un ejercicio de corrupción política"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha sido el primero en responder a Sánchez. Un turno de réplica que ha estado marcado por las recriminaciones del 'popular' al socialista por "tomar decisiones contra el interés general a cambio de beneficios personales". Puedes ver su intervención completa aquí.

"A usted la historia no le amnistiará, se lo aseguro"

Las críticas de Feijóo se han debido a que considera que Sánchez "no ha conseguido el apoyo de nadie, lo ha comprado, que es muy distinto, firmando cheques que todos pagaremos". Y no solo ha lamentado que lo haya comprado -ese apoyo-, sino que se lo ha adquirido al independentismo y aceptando sus imposiciones. Es más, el líder del Partido Popular ha expresado que Sánchez ha sido el que más ha hecho y el que más lejos ha llegado por la causa independentista: "Las ganas de comer del independentismo se han juntado con su hambre insaciable de poder".

Todo ello ha llevado a Feijóo a hablar de "corrupción política", alegando que "esta investidura se propiciará a través de un ejercicio de corrupción política". "Esta investidura nace de un fraude. Lo que se trae hoy a la cámara no se votó en las urnas. Si tan seguros estuvieran de que lo que traiga ahora a la Cámara sería revalidado en las urnas, ¿por qué no dejan que los españoles voten? (...) Esta investidura termina en una humillación", ha agregado el líder del PP, que no ha perdido la oportunidad de 'amenazar' a Sánchez con el tema de la amnistía: "A usted la historia no le amnistiará, se lo aseguro".

Abascal compara a Sánchez con Hitler y Vox abandona el Congreso

Los de Vox, como viene siendo habitual, han dejado su impronta en el acto. Para empezar, Santiago Abascal se ha mostrado contundente con el presidente del Gobierno en funciones, indicando que "el único asiento que usted merece es el del banquillo de los acusados por atacar la Constitución como lo está haciendo". A esto ha añadido una comparación entre Sánchez y Hitler, justificándola con que "Hitler también llegó al poder mediante unas elecciones y solo después maniobró para liquidar la democracia"; seguido de un enfrentamiento con la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por acusar, también a Sánchez, de perpetrar un "golpe de Estado". Y por si todo esto fuera poco, los diputados de Vox han abandonado el hemiciclo nada más acabar el discurso de Abascal.

El "me gusta la fruta" de Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se encontraba presente en la tribuna de invitados del hemiciclo, ha protagonizado uno de los momentos más sonados y polémicos de la sesión. Este ha tenido lugar después de que Sánchez dijera el nombre de la dirigente madrileña en referencia a los casos de corrupción del PP. Una mención que no ha pasado desapercibida para Ayuso, que inmediatamente le ha dedicado ella también unas palabras.

¿Cuáles fueron esas palabras? Fuentes cercanas a Ayuso han confirmado a Antena 3 Noticias que ha dicho "me gusta la fruta". Sin embargo, esta no es la postura que defienden desde el PSOE, que acusan a la presidenta de la Comunidad de Madrid de insultar a Sánchez y llamarle "hijo de puta". En este vídeo puedes ver la secuencia completa del momento.

Sánchez, Feijóo... y Machado

Sánchez y Feijóo, además de sus habituales acusaciones cruzadas, han protagonizado un 'duelo de correcciones' a costa de un poema del poeta sevillano Antonio Machado. ¿Qué es lo que ha ocurrido?

Durante su discurso, el del PSOE ha citado una célebre frase de Machado con la que quería reflejar el camino de la "concordia" y la "reconciliación" con Cataluña: "Porque es posible y porque, como dijo el genial Antonio Machado: 'Hoy es siempre todavía'". El del PP ha visto la oportunidad y se ha lanzado a corregir a su contrincante advirtiéndole que no era del todo correcto lo que había dicho: "No le ha hecho ningún favor a don Antonio. ¿Hasta en las citas miente usted? Dice: 'Hoy es siempre todavía, todavía la vida es ahora'. Y omite: 'Y ahora, ahora es el momento de cumplir las promesas que nos hicimos'. Esta es la cita completa, señor Sánchez. Ahora es el momento de cumplir los compromisos que nos hicimos".

Pero la cosa no ha quedado ahí, sino que el cantautor Ismael Serrano ha hecho acto de presencia en el cruce de acusaciones y ha publicado un tuit señalando que "ese añadido no es de Machado. Es de un servidor". En su contrarréplica, Sánchez ha visto 'la portería vacía' y no ha dudado en devolver con fuerza el ataque: "La cita de Machado es una cita válida. El añadido que usted ha hecho desde esta tribuna fue una adaptación del cantautor Ismael Serrano. Es lo que tiene buscar las cosas en Google".