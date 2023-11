Feijóo acusa a Pedro Sánchez de comprar los apoyos: "Esta investidura es un ejercicio de corrupción política"

"Corrupción política". Con estas mismas palabras ha acusado Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez durante su turno de réplica en el debate de investidura. ¿El motivo? Haber comprado con "cheques" los votos necesarios para seguir en la Moncloa. De hecho, el líder del PP -y, lo más seguro, futuro líder de la oposición- ha denunciado que esta investidura no es sino un "fraude", ya que esta ya se pactó fuera de España con el acuerdo entre PSOE y Junts de Bruselas.

"Esta investidura se propiciará a través de un ejercicio de corrupción política", ha criticado Feijóo, debido a que se van a "tomar decisiones contra el interés general a cambio de beneficios personales". Y esto, según el dirigente 'popular', "no tiene otro nombre" que precisamente ese, el de "corrupción política".

"No ha conseguido el apoyo de nadie, lo ha comprado firmando cheques que todos pagaremos"

Las críticas de Feijóo se deben a que considera Sánchez "no ha conseguido el apoyo de nadie, lo ha comprado, que es muy distinto, firmando cheques que todos pagaremos". Y no solo ha lamentado que lo haya comprado, sino que lo ha hecho al independentismo. Es más, el líder del Partido Popular ha expresado que Sánchez ha sido el que más ha hecho y el que más lejos ha llegado por la causa independentista.

"Las ganas de comer del independentismo se han juntado con su hambre insaciable de poder", ha dicho Feijóo antes de afirmar que el líder del PSOE "no tiene reparos en recurrir a la mentira siempre que le beneficia". "No hay ni tan siquiera límites legales, porque si la ley entorpece sus propósitos, se adecúa a los intereses personales de sí mismo o de sus socios", ha añadido. Ni límites políticos, ni legales, ni éticos, porque "si la ley entorpece sus propósitos, se adecúa a los intereses personales de sí mismo o de sus socios".

Una ley para revertir "el daño" de Sánchez

Una ley de lealtad constitucional. Esta ha sido la medida anunciada por Feijóo durante su discurso y con la que el grupo popular del Congreso quiere hacer frente a la ley de amnistía. "Su exposición de motivos aludirá expresamente a la impunidad generada por la ley de amnistía y su contenido perfilará un reencuentro con el derecho de las conductas vinculadas al golpe al Estado de 2017", ha indicado el dirigente 'popular'.

"Antes o después la aprobaremos", ha defendido Feijóo. Y es que el líder del PP ha querido hacer hincapié en que su formación política rechazan la investidura y que será la que defienda a los españoles en todos los ámbitos para revertir "el daño" que Sánchez está perpetrando, así como para que puedan seguir viviendo en una gran nación de ciudadanos libres e iguales.

Un "pacto encapuchado" para la "amnistía etarra"

Pero el independentismo catalán no ha sido el único objetivo hacia el que Feijóo ha dirigido sus ataques -a través de la figura de Sánchez y su relación con ellos-, sino que EH Bildu también ha sido blanco de la diana. Así, el líder 'popular' ha señalado que no son "ingenuos" y que no se creen que el voto de la formación vasca a la investidura de Sánchez haya sido "a cambio de nada", en referencia a una supuesta "amnistía etarra".

En esta línea, Feijóo le ha preguntado al presidente del Gobierno en funciones si su "pacto encapuchado" con Arnaldo Otegi se basa en dar a Bildu la alcaldía de Pamplona, recuperar el plan de autodeterminación de Ibarretxe, la "amnistía etarra" y, en definitiva, "hacerle la campaña para que puedan lograr el Gobierno vasco, conformar Euskal Herria".