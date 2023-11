Duelo de correcciones entre Sánchez y Feijóo por un poema de Antonio Machado: "Es lo que tiene buscar las cosas en Google"

Debate de investidura... y de correcciones. Durante su discurso, Pedro Sánchez ha citado una célebre frase del poeta sevillano Antonio Machado. "Hoy es siempre todavía", ha expresado el presidente del Gobierno en funciones. Una frase que ha acabado enfrentando a Sánchez y Feijóo en el Congreso de los Diputados.

Sánchez ha recurrido a los versos de Machado durante la explicación de su programa electoral y en el momento de hablar de la amnistía -una amnistía que, como él mismo ha defendido, "no va a ser un ataque a la Constitución del 78, será una muestra de su fortaleza"-.

La "concordia" y la "reconciliación" han sido los argumentos esgrimidos por el socialista para justificar la aprobación de esta ley, además de defender la necesidad de "tener la valentía para construirlos", refiriéndose a los motivos para adaptar la norma al marco legal. Sánchez quería así dar a entender que aún hay tiempo para tender puentes y buscar el perdón en Cataluña.

Tras ello es cuando ha recurrido a la frase de la 'polémica': "Porque es posible y porque, como dijo el genial Antonio Machado: 'Hoy es siempre todavía'".

Feijóo corrige a Sánchez...

En su réplica a Sánchez, Feijóo ha querido corregir la cita usada por el líder del PSOE. "No le ha hecho ningún favor a don Antonio. ¿Hasta en las citas miente usted? Dice: 'Hoy es siempre todavía, todavía la vida es ahora'. Y omite: 'Y ahora, ahora es el momento de cumplir las promesas que nos hicimos'. Esta es la cita completa, señor Sánchez. Ahora es el momento de cumplir los compromisos que nos hicimos", ha pronunciado Feijóo momentos antes de ser aplaudido y ovacionado por el resto de diputados del PP.

Pero la situación ha dado un giro inesperado y la alegría de la bancada 'popular' ha durado bien poco. Y es que al debate se ha sumado un invitado inesperado: el cantautor Ismael Serrano. A través de su cuenta de X, el madrileño ha lanzado el siguiente mensaje: "No es por darme el pisto. Pero ese añadido no es de Machado. Es de un servidor. Forma parte de la presentación que hice de la canción 'Ahora' en la grabación de un concierto en vivo ('Principio de Incertidumbre')".

Un mensaje que el cantante ha acompañado del enlace de Spotify en el que puede escucharse el acto en el que pronunció dichas palabras.

... y Sánchez se la devuelve

En la contrarréplica, Sánchez ha aprovechado el tuit de Ismael Serrano para devolverle el ataque a Feijóo: "La cita de Machado es una cita válida. El añadido que usted ha hecho desde esta tribuna fue una adaptación del cantautor Ismael Serrano", ha expresado en tono burlón el socialista, lo que ha desatado las risas de su bancada.

Y no se ha quedado ahí, sino que ha añadido "es lo que tiene buscar las cosas en Google", respondiéndole así a las acusaciones que le había lanzado el 'popular' unos minutos antes tildándole de mentiroso.

Es más, aprovechado la referencia a las búsquedas en Google, Sánchez ha relacionado el error de Feijóo con las fotografías del expresidente de la Xunta junto al narcotraficante Marcial Dorado -al que no ha mencionado directamente-: "Entiendo que usted es un recién llegado como usuario de Google, como todos los españoles sabemos después de sus amistades peligrosas que no se veían porque entonces no existía Google en Galicia".

'Poesías completas' de Machado

'Hoy es siempre todavía'. Esta composición es la número 8 de sus 52 proverbios y cantares, unos breves escritos que Antonio Machado escribió en los años 20 del siglo XIX y que forman parte de sus 'Poesías completas'.