En tan solo una semana, el próximo domingo 29 de noviembre, se celebrarán las elecciones generales, una cita electoral de la que deben salir el nuevo Congreso de los Diputados y el Senado para los próximos cuatro años.

En España la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General establece el número de escaños que se reparten tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado. El artículo 161 de la citada ley establece que "para la elección de Diputados y Senadores, cada provincia constituirá una circunscripción electoral. Asimismo, las ciudades de Ceuta y Melilla serán consideradas, cada una de ellas, como circunscripciones electorales"

De esta forma, cada provincia se configura como una circunscripción electoral propia y elige un número de diputados y senadores en cada elección general. La ley fija un mínimo inicial de dos escaños en el Congreso de los Diputados a cada provincia, asignando también un mínimo de un diputado a Ceuta y Melilla. Teniendo en cuenta que el Congreso de los Diputados cuentan con 350 escaños, 102 están ya fijados por ley.

Los restantes 248 escaños que conforman el Congreso de los Diputados, según el artículo 162 de la Ley Orgánica 5/1985, se reparten "entre las provincias en proporción a su población". El anexo del Real Decreto 806/2026 refleja el número de escaños para el Congreso que elige cada provincia, con dos cambios entre las elecciones generales de este 29 de noviembre y la cita electoral que se celebró en 2023: Madrid pasa de elegir 37 a 38 diputados y Cádiz, de 9 a 8 escaños.

Así se reparten los 350 escaños del Congreso de los Diputados en cada provincia de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre:

Albacete (Cuatro)

Alicante/Alacant (Doce)

Almería (Seis)

Araba/Álava (Cuatro)

Asturias (Siete)

Ávila (Tres)

Badajoz (Cinco)

Balears (Illes) (Ocho)

Barcelona (Treinta y dos)

Bizkaia (Ocho)

Burgos (Cuatro)

Cáceres (Cuatro)

Cádiz (Ocho)

Cantabria (Cinco)

Castellón/Castelló (Cinco)

Ciudad Real (Cinco)

Córdoba (Seis)

Coruña (A) (Ocho)

Cuenca (Tres)

Gipuzkoa (Seis)

Girona (Seis)

Granada (Siete)

Guadalajara (Tres)

Huelva (Cinco)

Huesca (Tres)

Jaén (Cinco)

León (Cuatro)

Lleida (Cuatro)

Lugo (Cuatro)

Madrid (Treinta y ocho)

Málaga (Once)

Murcia (Diez)

Navarra (Cinco)

Ourense (Cuatro)

Palencia (Tres)

Palmas (Las) (Ocho)

Pontevedra (Siete)

Rioja (La) (Cuatro)

Salamanca (Cuatro)

Santa Cruz de Tenerife (Siete)

Segovia (Tres)

Sevilla (Doce)

Soria (Dos)

Tarragona (Seis)

Teruel (Tres)

Toledo (Seis)

Valencia/València (Dieciséis)

Valladolid (Cinco)

Zamora (Tres)

Zaragoza (Siete)

Ceuta (Uno)

Melilla (Uno)

¿Cómo se designan el reparto de escaños por provincia?

Una vez detallado el número de escaños en el Congreso de los Diputados y en el Senado, es oportuno entender cómo se reparten los escaños de cada provincia. Para ello la ley electoral española utiliza el denominado método D'Hondt, un sistema que reparte los escaños de forma proporcional al número de votos obtenidos.

El primer requisito en las elecciones generales es alcanzar el 3% de los votos, las candidaturas que no logren esa cifra de votos quedan excluidas del reparto de escaños en esa provincia.

El reparto se realiza calculando los escaños que reparte cada circunscripción (provincia) y mediante una tabla en el que se divide el número de votos obtenidos por cada candidatura por el número de escaños. Por ejemplo, en una provincia que elija siete escaños, los cargos se asignan a los siete coeficientes más altos, en orden decreciente.

¿Cómo se eligen y reparten los senadores?

Los senadores se eligen, según el artículo 165 de la Ley Orgánica 5/1985, de la siguiente manera:

Cada circunscripción provincial elige cuatro senadores. En las circunscripciones insulares se eligen tres en Gran Canaria, Mallorca y Tenerife; y uno en Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma.

Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla eligen dos senadores cada una.

En la próxima legislatura habrá 269 senadores, de los que 209 senadores son elegidos por sufragio universal y 60 serán elegidos por las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, uno por CCAA y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio.