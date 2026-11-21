La polémica política ha estallado este sábado a raíz de unas declaraciones de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, durante un mitin celebrado este viernes en Ontinyent (Valencia). La dirigente socialista ha afirmado que, tras el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, a los socialistas "les habría gustado que el presidente le hubiese dado cuatro bofetadas bien dadas" al líder del Partido Popular.

Sus palabras han provocado una inmediata reacción de la dirección nacional del PP, que ha exigido a Morant una rectificación pública y una disculpa por unas declaraciones que considera una banalización de la violencia contra un adversario político.

A través de un mensaje publicado en la red social X, los populares han calificado las palabras de la ministra de "inaceptables" y han denunciado que suponen "promover la violencia". El partido ha recordado que "la discrepancia política jamás puede justificar ni banalizar la violencia", y ha advertido de que este tipo de expresiones no deberían normalizarse en una democracia.

En la misma línea se ha pronunciado la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, quien ha reclamado una rectificación inmediata tanto a Morant como al PSOE. "Hemos visto a la ministra Diana Morant arengar a las masas socialistas diciendo que ojalá Pedro Sánchez le hubiera pegado cuatro bofetadas a Alberto Núñez Feijóo en el debate. La violencia nunca está justificada, es incomprensible. Exigimos una inmediata rectificación por parte del PSOE y de Diana Morant", ha apuntado en sus redes sociales.

Tellado exige a Sánchez que condene las palabras de la ministra

La reacción del secretario general del PP, Miguel Tellado, ha sido todavía más contundente. El dirigente popular ha pedido directamente al presidente del Gobierno que condene las declaraciones de su ministra, y las ha calificado de "salvajada".

Tellado ha acusado a Morant de frivolizar con la agresión física a un adversario político y ha aprovechado para cuestionar el discurso del Ejecutivo sobre la educación y la polarización. "Exigimos a Sánchez que condene inmediatamente esta salvajada, teniendo en cuenta que esta misma mañana en una entrevista daba lecciones, otra vez, sobre educación y culpaba a los demás de la polarización", ha señalado.

Morant responde y acusa al PP de falta de comprensión lectora

Diana Morant no ha tardo en responder a las críticas de Tellado. La ministra ha defendido que sus palabras debían entenderse en sentido metafórico, y ha reprochado a los populares haberlas interpretado literalmente. "Miguel, salvajada es mantener a Mazón de diputado cobrando un sueldo público. Tenéis que mejorar la comprensión lectora. Todos menos vosotros entendieron la metáfora", ha afirmado Morant en X.

Además, la dirigente socialista ha contraatacado recordando las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso sobre Pedro Sánchez, en referencia al insulto "hijo de puta" dirigido al presidente del Gobierno, y a las posteriores bromas relacionadas con aquel episodio. "Seguimos esperando a que vosotros condenéis a Díaz Ayuso por llamar hijo de puta al presidente del Gobierno y seguir haciendo bromas. En fin. Esperando vuestras disculpas", ha sentenciado la ministra.

De esta manera, lo que comenzó como una intervención de Morant en un acto político del PSOE, ha terminado convirtiéndose en un nuevo enfrentamiento entre socialistas y populares, con acusaciones cruzadas sobre los límites del discurso político, la violencia verbal y la responsabilidad de los representantes públicos.

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