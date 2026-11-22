Los trabajadores que tengan que acudir a las urnas el próximo 29 de noviembre podrán disponer de un permiso retribuido para ejercer su derecho al voto. La duración de este permiso dependerá de cuánto coincida su jornada laboral con el horario de apertura de los colegios electorales, que permanecerán abiertos de 9:00 a 20:00 horas.

No todos los trabajadores tendrán derecho al mismo número de horas. En función de la coincidencia entre su horario de trabajo y el de votación, se establecen diferentes supuestos para quienes trabajan a jornada completa.

¿Cuántas horas de permiso retribuido corresponden para votar?

Si la jornada laboral coincide menos de dos horas con el horario electoral: no se tendrá derecho a permiso retribuido, ya que el horario de trabajo no impide acudir a votar.

con el horario electoral: a permiso retribuido, ya que el horario de trabajo no impide acudir a votar. Si la coincidencia es de dos o más horas, pero menos de cuatro : se tendrá derecho a un permiso retribuido de dos horas .

: se tendrá derecho a un permiso retribuido de . Si la coincidencia es de más de cuatro horas, pero menos de seis : el permiso retribuido será de tres horas .

: el permiso retribuido será de . Si la coincidencia es de seis horas o más: se podrá disfrutar de un permiso retribuido de cuatro horas.

En el caso de los trabajadores a tiempo parcial, la duración del permiso se reducirá proporcionalmente a las horas trabajadas.

¿Qué hacer para solicitar el permiso?

El trabajador deberá comunicar a la empresa su intención de disfrutar de este permiso. Además, una vez acuda a su colegio electoral para ejercer su derecho al voto, deberá solicitar un justificante en la mesa de votación que acredite que ha participado en las elecciones.

¿Qué ocurre si te toca formar parte de una mesa electoral?

Los derechos laborales se amplían para quienes sean designados presidente o vocal de una mesa electoral. En estos casos, la empresa deberá conceder un permiso retribuido durante toda la jornada electoral, así como cinco horas de reducción de la jornada laboral del día siguiente, en concepto de descanso.

En el caso de los trabajadores con horario nocturno, el turno que comienza el día de las elecciones se considera jornada laboral del día electoral. La reducción de cinco horas podrá disfrutarse en el turno de noche siguiente, siempre que este comience el día inmediatamente posterior a la votación.

Además, los ciudadanos que ejerzan como presidente o vocal de una mesa electoral tendrán derecho a percibir una dieta de 70 euros.