Bonoloto
Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del sábado 21 de noviembre de 2026
El resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, sábado 21 de noviembre de 2026 ha agraciado al número 02, 06, 07, 08, 13 y 46, siendo el número complementario el 30 y el reintegro el 8.
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El sorteo de la Bonoloto de hoy, sábado 21 de noviembre de 2026, ha sido para el número 02, 06, 07, 08, 13 y 46, siendo el número complementario el 30 y el reintegro el 8.
El sorteo de la Bonoloto se juega seleccionando 6 números de una tabla con números del 1 al 49. Puedes jugar con apuestas sencillas de varios bloques haciendo hasta 8 combinaciones de 6 números de una sola vez o combinando más números. El coste de cada apuesta es de 0,50 €, aunque el mínimo es de dos apuestas, por lo que el precio asciende a 1 euro.
Para participar en el sorteo de la Bonoloto podrás hacerlo de forma puntual de lunes a domingo o los seis días gracias a la apuesta semanal.
El sorteo de la Bonoloto es una lotería que se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. El primer sorteo de la Bonoloto se celebró en 1988, manteniéndose prácticamente igual hasta hoy día, salvo por la incorporación del reintegro.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
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