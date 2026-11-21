Tras el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo celebrado el pasado jueves, la próxima cita electoral tendrá lugar el jueves 26 de noviembre. En esta ocasión, los dos principales candidatos volverán a enfrentarse pero esta vez en un debate a cuatro acompañados de Santiago Abascal, representante de Vox, y por Ada Colau, líder de Frente Amplio.

El debate tendrá lugar en el plató de A de Madrid Content City de Secuoya Content Group (Tres Cantos), y estará organizado por la Academia de Televisión, la misma institución que estuvo al frente del anterior encuentro.

Antena 3 Noticias ya ha anunciado que los espectadores podrán seguir la cita a partir de las 21:00 horas, con una programación especial antes y después del debate.

El espacio estará presentado por Vicente Vallés, que analizará los momentos más destacados, las intervenciones de los candidatos y las claves de un enfrentamiento decisivo en la campaña electoral.

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