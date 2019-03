Saénz de Santamaría reprocha al PSOE no respetar acuerdos como el de la UE

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha reprochado este miércoles a la nueva dirección del PSOE que no respete los acuerdos y, en concreto, el de la elección de Jean Claude Juncker como presidente de la Comisión Europea, una decisión con la que, ha dicho, "han empezado mal".

En la sesión de control del Congreso, Sáenz de Santamaría ha respondido así al nuevo portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, quien en su pregunta sobre la posible reforma de la ley electoral para la elección de alcaldes ha apelado al "sentido de Estado" del Gobierno para que "no acabe con uno de los pocos consensos" que "quedan en la democracia".

La vicepresidenta ha replicado a Hernando que fueron los socialistas los primeros, en 1998, en presentar una propuesta para la elección directa de alcaldes, y ha recordado que el Gobierno del PSOE reformó sin consenso la ley electoral en 1984.

"El problema de ese sentido de Estado es que han empezado mal", le ha dicho Sáenz de Santamaría a Hernando, quien en su intervención ha insistido en reprochar al Ejecutivo que quiera "cambiar las reglas del juego" y ha recordado que el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, prometió el año pasado que "nunca" cambiaría la legislación electoral por mayoría.

En su primera intervención como portavoz socialista, Hernando ha considerado "lamentable que la palabra del presidente no tenga ningún valor" y se ha preguntado "por qué lo llaman regeneración democrática" cuando "quieren decir miedo al libre voto de la ciudadanía".

Además, ha advertido de que el Gobierno y el PP "no pueden ampararse" en un programa electoral del PSOE de hace diez años -en el que defendía la segunda vuelta para la elección de alcaldes- y ha puesto en duda el diálogo que prometen cuando han promovido en muchos ayuntamientos mociones pidiendo esta reforma.

Soraya Sáenz de Santamaría ha respondido a Hernando que el sentido de Estado "siempre ha existido en el PP en todas las reglas del juego".

"No les gustan las elecciones mayoritarias, ni en los municipios ni en la Comisión Europea, porque les recuerdo que había un acuerdo y no tuvieron ningún inconveniente reparo en romperlo", ha dicho la vicepresidenta dirigiéndose a los socialistas, en un claro reproche a la nueva dirección encabezada por Pedro Sánchez por no apoyar la elección de Jean Claude Juncker.

La número dos del Ejecutivo ha recordado que se ha abierto en el Congreso, al igual que en la sociedad, un debate sobre propuestas de regeneración y mejora de la calidad democrática, y ya en marzo pasado el Gobierno dijo estar dispuesto a dialogar cualquier medida que propusiera cualquier grupo.