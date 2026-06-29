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Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para iniciar el camino de los Presupuestos, streaming en directo

El Ejecutivo celebra este lunes una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para actualizar el cuadro macroeconómico que servirá de base a los próximos Presupuestos Generales del Estado.

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El Gobierno celebra este lunes una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros en La Moncloa con el objetivo de dar el primer paso para la elaboración de los próximos Presupuestos Generales del Estado, en un momento de máxima fragilidad parlamentaria para el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, tiene previsto actualizar el cuadro macroeconómico, una hoja de previsiones que servirá de base para la preparación de las cuentas públicas. La aprobación de este documento supone el inicio del camino presupuestario, aunque su tramitación se presenta incierta por la dificultad del Gobierno para reunir los apoyos necesarios en el Congreso.

Además, el Consejo de Ministros prevé aprobar un decreto ley para prorrogar durante tres meses el escudo social destinado a mitigar las consecuencias económicas de la guerra de Irán. Estas medidas llegan en un contexto marcado por la preocupación por el impacto de la tensión geopolítica sobre los precios, la energía y la estabilidad económica.

La cita se produce también en una jornada de elevada presión política y judicial para el PSOE. El juez de la Audiencia Nacional que investiga el denominado 'caso Leire Díez' ha citado este lunes como testigo a la empresaria Carmen Pano, quien aseguró haber llevado 90.000 euros en metálico a la sede socialista de Ferraz. También está prevista la comparecencia de su chófer, Álvaro Gallego.

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