Comprarse una vivienda, misión imposible: "Las hipotecas a tipo variable serán más caras y las de tipo fijo se firmarán a precios más elevados"

El conflicto de Oriente Medio sigue cambiando el rumbo de la economía. Fue el pasado jueves, 11 de junio, cuando el Banco Central Europeo (BCE) subió los tipos de interés hasta el 2,25%. La subida se ejecuta con el objetivo de frenar la inflación, aunque para ello el precio del dinero sea más caro.

Subir los tipos tiene una consecuencia directa para quienes tienen una hipoteca o para quienes pretenden firmar una. Tal y como ha explicado Mónica Melle, profesora de economía financiera en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), "la subida va a repercutir en el Euríbor, que es el tipo de referencia de las hipotecas a tipo variable".

Antes de esa subida por parte del BCE, Melle apunta que el Euríbor "ya habría subido anteriormente, anticipando a la producida por el BCE".

"Las hipotecas a tipo variable serán más caras, pero las de tipo fijo se van a firmar a tipos más elevados"

Ese aumento de los tipos de interés repercute directamente en las hipotecas: "Las hipotecas a tipo variable van a ser más caras, pero también las hipotecas a tipo fijo se van a firmar a tipos más elevados". En ese sentido, todo esto propicia una bajada en la "compra de vivienda" porque "no se van a poder afrontar las hipotecas a tipos más elevados".

Aumentar los tipos de interés 0,25 puntos porcentuales no significa que haya tocado techo. El BCE planea "en su reunión de julio, subir otros 25 puntos porque el objetivo de inflación en la zona euro no está conseguido", tal y como detalla Melle. Además, asegura que "es muy posible que la inflación de la zona euro termine en un 3%". Por tanto, "es muy posible que siga subiendo a partir de septiembre".

"Ya no se conceden el 100% de las hipotecas"

Ese aumento de los tipos se une a la exigencia por parte de los bancos a la hora de conceder hipotecas. Mónica Melle sitúa el origen de esa "exigencia" en la crisis financiera de 2008: "A raíz de la crisis financiera, se crearon requisitos de solvencia por parte de la Unión Europea que hace que los bancos sean exigentes".

Además, detalla que "a nivel de solvencia, los bancos van a seguir con los mismos requisitos" y declara que "ya no conceden el 100% de las hipotecas y lo que se viene concediendo está en un 70%".

"Las personas jóvenes van a tener más dificultad a la hora de pedir una hipoteca"

Aunque esta subida es para todos, no a todos les afecta de la misma manera. Según ha detallado Melle, las personas que tengan "una hipoteca variable" les repercutirá en mayor medida y no lo hará tanto "a las que tengan un tipo fijo", puesto que "ya tienen un tipo establecido".

Además, los jóvenes tendrán especialmente difícil el acceso a una hipoteca. Tal y como detalla Melle, "las personas jóvenes tienen menos garantías a la hora de pedir una hipoteca porque sus salarios suelen ser bajos y tienen poco ahorro y poco patrimonio para dar garantías". Asimismo, asegura que "a no ser que tengan familiares que les avalen, tendrán más dificultades".

También las personas "con sueldos más bajos" tendrán dificultades, ya que "los bancos miran el nivel de ingresos y las garantías para la devolución y el patrimonio acumulado o el ahorro acumulado".

"Una hipoteca a tipo fijo que garantice que las subidas de tipo no vayan a repercutir"

Antes de pedir una hipoteca, Melle aconseja que sea "a tipo fijo para tener garantía de que estos vaivenes o subidas de tipo no vayan a repercutir".

En el caso de que la hipoteca no sea a tipo fijo, Melle también recomienda una "mixta para tener esa previsión y ajustar el precio que vaya a pagar uno de hipoteca y no tener incrementos que conlleven un porcentaje muy elevado de la renta disponible".

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