Rubalcaba cree que las declaraciones de Otegi "no son novedosas"

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, cree que "no hay novedad" en la entrevista al ex portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, y ha pedido que se pase de "frase declarativa" a la declaración "de verdad" en la que se pida a ETA que "lo deje".



Rubalcaba ha dicho que ha leído los titulares de la entrevista realizada a Arnaldo Otegi, en el 'Wall Street Journal' y ha apuntado que "no son novedosos".



"He leído expresiones de Arnaldo Otegi semejantes en las últimas semanas, incluso en los últimos meses, pero lo que sucede es que hay que tener en cuenta que décadas de hechos tremendos, asesinatos, por ejemplo, muchos, no se cierran con dos o tres declaraciones. Por lo tanto, convendría que pasáramos de la frase declarativa a la de verdad y la de verdad es que lo dejen, es sustituir tres letras por otras tres, la ETA por Fin, eso es lo que estamos esperando", ha aseverado.

Robo en Francia

Por ello, ha considerado que, "mientras tanto, este juego de declaraciones merece un silencio prudente". Además, ha manifestado que, si ETA no habla, será que "estará pensándoselo", y ha señalado que "por silencio" no puede entenderse que no actúan porque "hace una semana nos ha dejado un regalito navideño en forma de robo, que parece que no es la mejor de las tarjetas de visita".



"Eso demuestra que están ahí y es difícil compatibilizar esa voluntad que algunos le suponen a ETA de abandonar la lucha armada, con este robo. Por eso, como anticipo, no es el mejor", ha destacado.



El ministro, que ha dicho que no es partidario de "hacer este tipo de propaganda" que supone hablar "todo el día del comunicado". "En el fondo hay algo de esto. Yo soy partidario de esperar y ver. Hablar poco y fijarme mucho", ha indicado.