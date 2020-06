Rivera muestra una Constitución en el Congreso al defender medidas que eviten que "el nacionalismo se apodere de las aulas"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha exhibido una Constitución en el Congreso para defender la necesidad de cumplir con ella y desarrollar el punto relativo a la creación una Alta Inspección Educativa independiente que evite que "el nacionalismo se apodere de las aulas". Lo ha señalado durante el debate en el Congreso de la toma en consideración de la proposición de ley de su grupo para la creación de la Agencia de la Alta Inspección Educativa. Rivera ha denunciado que la ley que propone su formación llega con 37 años de retraso ya que los distintos gobiernos -"algunos dependientes de partidos nacionalistas", ha dicho- han "omitido" la obligación de desarrollar dicha Inspección desde el Estado pero con inspectores independientes.

El líder de Ciudadanos ha subrayado que con su proposición de ley se evitarían libros de texto que afirman que Cataluña es un Estado -tal y como se afirma en uno que ha exhibido en el estrado-, y ante la presentación del PSOE de una enmienda a la totalidad, Rivera ha acusado a los socialistas de ir en contra de la Constitución.

"Les pido una reflexión sobre seguir haciéndole el juego a los nacionalismos y que defiendan la Constitución sin complejos", ha insistido el presidente de Ciudadanos, que ha sacado la Carta Magna en varios momentos del debate, así como un libro de texto catalán en el que, según ha explicado, se equipara a la comunidad autónoma con otros países europeos. "Esto se estudia en los libros" ha denunciado Rivera, para después reprochar a los partidos que no apoyan su propuesta que estén negando el adoctrinamiento en las aulas.

El PP, el PSOE, Unidos Podemos y los partidos independentistas han coincidido en calificar de "oportunista" a Ciudadanos por intentar conseguir rédito político con vistas a las próximas elecciones catalanas del 21 de diciembre. La portavoz del PP, Ana Isabel Alós, sí ha reconocido que en Cataluña ha habido "falta de lealtad" por parte de la Generalitat a la hora de desarrollar las competencias educativas, pero ha recordado a Ciudadanos que la mayoría de las comunidades autónomas han cumplido con la confianza concedida por el Estado en esta materia y así, ha apuntado la diputada, lo registra la Alta Inspección Educativa que se dedica al control del sistema.

También la portavoz del PSOE en materia de Educación, Luz Martinez Seijo, ha calificado esta ley de "oportunista", aunque también de "subjetiva, sensacionalista y dañina". Para la socialista, este texto tiene como objetivo conseguir "un puñado de votos" y ha acusado a Ciudadanos de desconocer el sistema educativo español y cómo funciona. Martínez Seijo ha señalado que las acusaciones de adoctrinamiento de Ciudadanos son "una manipulación de la educación de este país" en la que "se pone en duda la profesionalidad de los docentes". A su juicio, esta iniciativa "no tiene fundamento" y le ha reprochado que ponga en peligro el sistema español "sólo por la sospecha de lo que ha ocurrido en una comunidad autónoma".

También desde Unidos Podemos, ha acusado a Rivera de "criminalizar" a las escuelas catalanas y de "inventarse mentiras sobre adoctrinamiento" y crear "bulos" sobre este tema para argumentar esta iniciativa. Así, el diputado de En Comú, Joan Mena, ha acusado a Rivera de no traer ninguna propuesta relacionada con otros problemas de la educación española y le ha animado a visitar una escuela pública para ver "la realidad de los centros".

Durante su intervención, el representante morado ha leído un extracto de un libro de 3º de ESO en el que se explica que "según estudios científicos la homosexualidad y la heterosexualidad no son equiparables", que "Machado se fue de España" o que "Lorca se murió". "De eso no dice ni mu, no le interesa, viene a hacer campaña electoral", ha apuntado. Para Mena la única intención de los naranjas con esta ley es "recentralizar" la Educación con un modelo que, según ha apuntado, costará tres millones de euros al año, una cifra que serviría "para pagar becas comedor, de acceso a la universidad, programas de inclusión educativa o libros de texto".