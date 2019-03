El Rey, a los pescadores en Algeciras: "Trabajaremos y os apoyaremos"

El Rey Don Juan Carlos ha concluido la visita que ha realizado a la localidad gaditana de Algeciras (Cádiz) recibiendo a los pescadores enfrentados con el Gobierno de Gibraltar desde que el pasado mes de marzo comenzara a poner impedimentos a que faenen en las aguas próximas al Peñón. El monarca, al que los pescadores han hecho entrega de una carta en la que le exponen su situación, les ha asegurado que "trabajaremos y os apoyaremos".

Así lo han indicado fuentes del sector pesquero, que previamente han mantenido una reunión con el secretario general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Carlos Domínguez, a quien han expresado su convencimiento de que el conflicto "no es pesquero ni medioambiental, sino político". Domínguez les ha transmitido el apoyo del Ejecutivo y les ha garantizado la protección de la Guardia Civil en tanto que se trata de aguas territoriales españolas.

En cualquier caso, los pescadores campogibraltareños han anunciado que no faenarán hasta que se celebre la tercera reunión de la comisión técnica creada con representantes de Gibraltar sobre el conflicto pesquero en las aguas próximas al Peñón. Será previsiblemente a finales de semana próxima y consideran que puede ser "la definitiva" para solucionar este asunto.

Según ha manifestado el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, la visita del Rey a Algeciras estaba prevista antes de que comenzase el "hostigamiento" por parte de la policía gibraltareña a los pescadores. No obstante, Don Juan Carlos no sólo no ha querido anularlo, sino que considera que hay "mayor motivo". Así, con su presencia, el monarca ha querido apoyar la labor de vigilancia marítima que la Guardia Civil realiza en las aguas del Estrecho, y que van desde la lucha contra la inmigración ilegal y el narcotráfico hasta más recientemente la protección de los pesqueros que faenan en las aguas que rodean al Peñón.

LABOR DE LA GUARDIA CIVIL

De esta manera, el Rey ha visitado el buque oceánico de la Guardia Civil 'Río Segura' y el Centro Regional de Vigilancia Marítima (CRVM) del Estrecho de Gibraltar. Los actos han tenido lugar en el puerto algecireño y en la Comandancia de la Guardia Civil de la localidad, y han contado también con la presencia del Ministro del Interior, Jorge Fernández, el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, y la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, entre otras autoridades civiles y militares.

El 'Río Segura' es uno de los tres buques oceánicos con los que cuenta la Guardia Civil y con él ha aumentado su capacidad operativa en el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo, en sus labores de control fronterizo en mar abierto, la lucha contra la inmigración ilegal y el narcotráfico. Por su parte, el CRVM del Estrecho, inaugurado el pasado mes de enero, tiene como objetivos principales la coordinación, asesoramiento y dirección de las operaciones de vigilancia terrestre, marítima y aérea que afecten a la costa de Andalucía, Ceuta y Melilla, para impedir la inmigración irregular y el tráfico ilegal de personas, drogas y cualquier otro tráfico ilícito.

ESCRUPULOSO CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

Tras aterrizar en helicóptero sobre las 13,00 horas en el puerto de Algeciras, donde estuvo por última vez hace exactamente 12 años para inaugurar el muelle que lleva su nombre --el muelle Juan Carlos I--, el Rey ha visitado el 'Río Segura' en el muelle de Isla Verde, donde ha conocido a la tripulación del barco, sus instalaciones, capacidades y las misiones más relevantes en las que ha participado. A continuación, se ha desplazado hasta la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras, donde está ubicado el Centro Regional de Vigilancia Marítima del Estrecho.

Allí, ha asistido a una explicación de las capacidades, cometidos y misiones de estos Centros de Vigilancia Marítima. También se le ha informado de la marcha, despliegue y resultados de la denominada 'Operación Indalo' para el control de la inmigración irregular y de otros tráficos ilícitos, que se lleva a cabo en el sur peninsular, conjuntamente con cuerpos policiales de varios países. A lo largo de toda la exposición se han ido realizando conexiones por videoconferencia con los Centros de Coordinación de Madrid y Canarias.