Elecciones Aragón

Elecciones Aragón 2026: hasta qué hora puedo votar

Consulta aquí el horario de los colegios electorales este 8 de febrero para las elecciones de Aragón 2026.

Ángela Clemente
Publicado:

La votación en las elecciones de Aragón 2026 se desarrolla en estos momentos. Si aún no tienes muy claro hasta qué hora puedes acudir a tu colegio electoral para votar, sigue leyendo, aclaramos tus dudas. Estos comicios se desarrollan tras el adelanto electoral por parte del hasta ahora presidente de la comunidad, Jorge Azcón.

Ten en cuenta que los colegios electorales han abierto sus puertas a las 9:00 horas hoy, aunque antes ya había personal en ellos para dejarlo todo preparado. Será a las 20:00 horas cuando las puertas se cierren para la votación, tras lo que dará comienzo el recuento por parte de los integrantes de las mesas electorales.

Finalizada la votación, e introducidos en la urna los sobres que contengan las papeletas de voto remitidas por correo, es el momento en el que votan los miembros de la Mesa y los interventores acreditados ante la misma. En la Lista Numerada de Votantes se debe indicar la Sección y Mesa electoral de los interventores que no figuren en el censo de la Mesa.

En caso de necesitar un justificante, es posible solicitarlo ante la Mesa electoral el mismo día de la votación.

Seguir en directo el escrutinio de las elecciones de Aragón 2026

El Gobierno de Aragón pondrá a disposición de los ciudadanos una aplicación móvil para seguir en directo los datos de participación y escrutinio de las elecciones. Se trata de una herramienta que permitirá consultar en tiempo real la evolución del proceso electoral, facilitando el acceso a información oficial y actualizada. También puedes seguir esta información en directo en Antena 3 Noticias.

En el portal de elecciones del Gobierno de Aragón también ofrece información útil como las direcciones de lugares relacionados con el proceso electoral, enlaces de interés y una sección dedicada a la definición de palabras y expresiones utilizadas en el contexto electoral.

Elecciones Aragón 2026 en directo: La participación se sitúa en el 40,93% a las 14:00 horas

En una jornada que se prevé ajustada, no solo importará cuántos votan, sino quiénes lo hacen y en qué momento del día se concentra la participación.

Los candidatos a la presidencia votan en Aragón durante las primeras horas de la jornada.

