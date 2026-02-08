Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
ELECCIONES ARAGÓN

Votantes que se estrenan y policía en los colegios, estas han sido algunas de las anécdotas en las primeras horas de las elecciones aragonesas

La jornada electoral en Aragón está siendo tranquila, pero como siempre en las citas electorales se han producidos algunas anécdotas por las que se recordarán estas elecciones.

Fran Paino
Publicado:

Jorge Azcón, candidato del PP, a la presidencia de Aragón ha llegado con una sonrisa de oreja a oreja. Pregunta a los miembros de su mesa si son titulares o suplentes y se frota las manos porque tiene cuatro votos asegurados, los de su familia, uno más que en otras ocasiones porque vota por primera vez uno de sus hijos. A los medios les pide "retratarle bien, que es la primera vez que vota".

Sin saludos de la mesa para Alegría

No ha hecho gala de su apellido la candidata del PSOE en su votación. Se ha encontrado con un miembro de la mesa donde depositaba su voto reacio a saludarle. Tanto es así, que no le ha dado la mano y le ha retirado la mirada. La ex portavoz del Gobierno se ha ido contrariada y lo ha arreglado con un "no pasa nada, no pasa nada", aunque su acompañante sí ha soltado un "¡qué maleducado!.

Planes de domingo compatibles con votar

Es una jornada para compatibilizar los planes de domingo, con las urnas. Hemos visto acudir a votar a mayores, que aseguran tener el voto decidido desde hace mucho tiempo y siempre han votado PSOE. Otros piensan que en estas elecciones cada uno mira por su territorio. También ha habido jóvenes que han madrugado para ejercer su derecho al voto. Tan jóvenes que se acercan con un carrito de juguete y dos muñecas mellizas a votar, pero su madre explica: "los mellizos no cuentan."

Día intenso y largo para los miembros de la mesa

Es un día que se prevé largo y por eso los que votan y se van desean que el día se haga lo "más corto posible", entre otros el propio Azcón. La policía ha tenido que intervenir entrando en un colegio de Teruel tras la petición de VOX para que se retirasen unas carpetas con anagramas de otros partidos de las mesas. Est partido también ha denunciado denuncia un intento de agresión a uno de sus apoderados en Torre de Arcas, provincia de Teruel.

