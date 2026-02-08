Por qué Ohio y Aragón tienen más en común de lo que parece: unas elecciones con "efecto espejo"

En Estados Unidos, Ohio ha sido durante décadas el termómetro electoral que anticipa quién llegará a la Casa Blanca. En España, muchos politólogos señalan a Aragón como su homólogo: una comunidad pequeña en población, pero clave para entender hacia dónde se mueve el voto en el conjunto del país.

Comparar las elecciones españolas con las estadounidenses suena algo extraño, pero existen ciertos paralelismos que pueden ayudar a leer el momento político. Es el caso de Ohio, un estado considerado durante años un reflejo casi exacto del sentir medio del electorado norteamericano. En España, ese papel lo ha asumido Aragón, una idea que se ha popularizado a raíz de varios estudios académicos y que ha calado tanto en el análisis político como en el debate mediático.

La razón principal se esconde detrás de la demografía y la sociología. Aragón combina una gran ciudad, Zaragoza, con amplias zonas rurales y municipios pequeños. Este equilibrio se asemeja bastante al conjunto del país, y además, la tradición apunta a un sistema de partidos moderado, donde el centro ha sido decisivo y donde han convivido fuerzas estatales con opciones regionalistas. Ese cóctel ha hecho que, elección tras elección, el partido más votado en Aragón suela coincidir con el ganador a nivel nacional.

Sin embargo, el contexto ha cambiado. La idea del "Ohio español" nació en una etapa en la que el bipartidismo aún marcaba el ritmo de la política. Desde entonces, el mapa electoral se ha fragmentado, han surgido nuevas fuerzas y las alianzas se han vuelto más complejas. Todo eso pone en cuestión hasta qué punto Aragón sigue siendo hoy un espejo fiable de lo que ocurre en el resto del país.

A esto se suma otro factor clave: el calendario. Estas elecciones autonómicas se celebran fuera del ciclo habitual, desligadas de las municipales o las generales. La experiencia más reciente muestra que cuando unas elecciones se celebran en solitario, la participación tiende a caer. Ocurrió, por ejemplo, en Extremadura, donde un adelanto electoral provocó un desplome histórico de la afluencia a las urnas. Y una menor participación no afecta a todos por igual: suele penalizar más a unas fuerzas que a otras, aunque no exista una regla fija.

Robres, el pequeño oráculo electoral

Más allá de Aragón como conjunto, hay lugares concretos que se han ganado la fama de "adivinos" electorales. Uno de los más llamativos es Robres, un pequeño municipio de poco más de 500 habitantes situado entre Huesca y Zaragoza. Desde las elecciones generales de 1977, este pueblo ha coincidido siempre con el partido ganador en el conjunto de España.

Lo más sorprendente no es solo que haya acertado el vencedor, sino que en muchas ocasiones los porcentajes de voto han sido muy parecidas a los nacionales. Aunque en las últimas generales se registró una mayor desviación, Robres volvió a señalar correctamente al ganador. Por eso, cada noche electoral, sus resultados se miran con curiosidad, casi como una tradición.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.