Los candidatos llaman a la votación: Azcón espera "ganar las elecciones", mientras Alegría se muestra "ilusionada y satisfecha"

El actual presidente y candidato favorito en los sondeos, Jorge Azcón, ya ha acudido a las urnas este domingo. Ha sido uno de los primeros, a las 10:15 horas, el líder popular dejaba su papeleta en el IES Virgen del Pilar, ubicado en el paseo de los Reyes de Aragón, 20, en Zaragoza. Lo ha hecho rodeado de su familia: "Cuatro votos seguros", ha apuntado el presidente, mientras su hijo ejercía su derecho al voto por primera vez.

Azcón ha agradecido el despliegue de los medios de comunicación, y ha hecho un llamamiento a los aragoneses para que acudan a las urnas. "Gracias a los medios de comunicación, hoy es el día de votar, es el día en el que los aragoneses dicen lo que piensan, y quiero animar a que lo hagan".

El hecho de que las elecciones autonómicas no coincidan con las municipales también es algo que el líder aragonés ha puesto en valor. "Son la primeras elecciones en las que Aragón tiene la oportunidad de hablar solo en Aragón, pero seguro que se nos va a escuchar en toda España, tenemos la oportunidad de decir lo que pensamos. Votar, votar y votar", ha asegurado.

Tras el voto, Azcón ha compartido sus planes de domingo hasta conocer los resultados oficiales: "Haré un poco de trabajo y un poco de familia". Además, ha hecho un balance de la campaña electoral: "Yo creo que hemos hecho una buena campaña, creo que el momento de Aragón es un buen momento". Y ha concluido augurando la victoria de su partido y animando de nuevo a la participación: Creo que vamos a ganar las elecciones, pero lo que quiero es lanzar un mensaje de votación, ya habrá tiempo de hacer análisis".

Alegría, "ilusionada y satisfecha"

Por su parte, la candidata del PSOE y exministra de Educación, Pilar Alegría, ha acudido a votar minutos después que el líder popular. Ha sido a las 10:33 horas de la mañana cuando Alegría dejaba su voto en el colegio electoral Plaza San Francisco.

La socialista, que vive su primera candidatura a la presidencia de Aragón, ha animado a la participación y a "que nadie se quede en casa, lo que hoy decidimos es presente y futuro de la comunidad autónoma". Pero la importancia de este día la relaciona con la responsabilidad de sus ciudadanos. "Espero una importante participación porque elegimos presente y futuro", ha añadido.

Alegría ha asegurado ante los medios que no está nada nerviosa, más bien satisfecha del trabajo realizado estos últimos días, y deja en manos de los aragoneses y aragonesas el ejercicio de "votar y decidir".

