Elecciones Aragón 2026: Diferencias entre encuestas y sondeos a pie de urna

Faltan unas horas para que se conozca al ganador de las elecciones de Aragón 2026 y hasta que no se sumen todos los votos no sabemos de forma oficial quien será el próximo presidente aragonés. Sin embargo, hay dos métodos que se utilizan para obtener información. Y aunque no es el resultado oficial, puede servir para el votante para decidir su voto. Se trata de las encuestas y los sondeos.

Las encuestas electorales pueden ayudar a conocer lo que piensan los votantes. Con estas se recolectan datos como opiniones y actitudes a través de un cuestionario. Se puede convertir datos cualitativos en datos cuantitativos, para finalmente transformarlos en decisiones que impacten en la percepción de las personas respecto a algún candidato, partido o elemento relacionado a la política y elecciones.

Se generan datos precisos, capaces de predecir resultados electorales, ya que se proyectan las tendencias de opiniones de una variedad de grupos demográficos.

Cabe recordar que los resultados no reflejan con exactitud lo que sucederá el día de las elecciones, sino que nos dan una idea de lo que puede pasar. Aunque si el tamaño de la muestra fuese lo suficientemente grande, podrían a llegar a acercarse bastante al resultado final.

Mientras que las encuestas se realizan antes de las elecciones, los sondeos a pie de urna se elaboran el mismo día. Empresas especializas o medios de comunicación, siempre con autorización, se sitúan en puntos estratégicos cerca de los lugares de votación.

Una vez los votantes han ejercido su derecho a voto y salen de los colegios electorales, los encuestadores, de forma aleatoria, eligen a la persona, evitando cualquier tipo de sesgo. Estos son preguntados sobre a quién han votado o su opción de la papeleta.

Rápidamente estas respuestas se procesan para que, una vez cierren los colegios electorales, a partir de las 20:00 horas se conozcan los sondeos a pie de urna con las primeras intenciones de voto.

