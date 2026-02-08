Elecciones Aragón 2026: La participación en la jornada electoral aragonesa a las 11:15 horas es del 10,81%

Aragón afronta este domingo una nueva cita con las urnas en una jornada clave para el futuro político de la comunidad. Desde primera hora de la mañana, los colegios electorales han abierto sus puertas con normalidad para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones autonómicas de 2026.

Los primeros datos de participación se han adelantado a lo habitual. Esta vez se han dado a conocer a las 11:15 horas, y en ese momento, la participación se situaba en el 10,81%. Ya son 105.308 las personas que han ejercido su derecho al voto en la comunidad aragonesa. Al tratarse de la primera ocasión en la que se ofrecen cifras a esta hora, la participación no se puede comparar con años anteriores. Si lo desglosamos por provincias, Huesca registra una participación del 10,43%, Teruel cuenta con una participación del 10,82% y Zaragoza tiene una de 10,96%.

La jornada electoral transcurre sin incidencias destacables y bajo un amplio dispositivo de seguridad y coordinación. Los colegios electorales permanecen abiertos en las tres provincias aragonesa, Zaragoza, Huesca y Teruel, hasta las 20:00 horas, momento en el que se cerrarán las urnas y comenzará el recuento de votos.

A lo largo del día se irán conociendo nuevos datos de participación, siendo especialmente relevante el avance que se ofrecerá a las 18:00 horas. Antena 3 Noticias seguirá informando puntualmente sobre el desarrollo de la jornada electoral y los resultados que se vayan conociendo a lo largo de la noche.

¿Dónde y cómo se vota?

La Oficina del Censo Electoral ha enviado la tarjeta censal a todos los electores residentes en Aragón entre el 12 de enero y el 2 de febrero de 2026. En este documento figuran los datos de inscripción en el censo, así como la mesa electoral y el colegio asignado, con la dirección a la que debe acudir cada votante para ejercer su derecho al voto.

En caso de no haber recibido la tarjeta censal o haberla extraviado, los electores pueden consultar sus datos censales de forma telemática a través de la página web del Instituto Nacional de Estadística, siempre que dispongan de las credenciales necesarias para acceder al servicio.

Para votar de manera presencial, basta con acudir al colegio electoral correspondiente dentro del horario establecido. Los colegios electorales abrirán sus puertas a las 9:00 horas y permanecerán operativos durante toda la jornada, siendo imprescindible presentar la documentación oficial en regla para poder emitir el voto.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.