Por qué se han adelantado las Elecciones de Aragón a hoy 8 de febrero de 2026

Aragón celebra elecciones autonómicas este domingo 8 de febrero de 2026, después de la disolución anticipada de las Cortes anunciada por el presidente Jorge Azcón y publicada en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) el 16 de diciembre de 2025. Se trata de la primera convocatoria adelantada de la historia autonómica aragonesa.

¿Por qué se celebran elecciones anticipadas?

Jorge Azcón decidió adelantar las elecciones por el “bloqueo” -según sus palabras- de los Presupuestos de 2026. Vox rechazó las cuentas y planteó condiciones que el PP consideraba inasumibles. Un escenario que Azcón presentó como incompatible con gobernar, activando el botón del adelanto.

"Es lo más sensato", dijo. "Si no somos capaces de tener una mayoría parlamentaria que apruebe unos buenos presupuestos para la comunidad autónoma, creo que en democracia lo que corresponde es escuchar la voz de los aragoneses llamándolos a las urnas", aseguró Azcón.

El trasfondo político se sitúa en la salida de Vox del gobierno autonómico y el deterioro de la relación parlamentaria PP–Vox en Aragón, que dejó al Ejecutivo en minoría y sin apoyos para sacar las cuentas.

Además, Azcón también buscó distanciarse de lo que ocurre a nivel nacional ante la prórroga presupuestaria.

¿Por qué el 8 de febrero?

La ley marca que la votación debe celebrarse en el 54º día posterior a la convocatoria. Mediante el decreto de 15 de diciembre de 2025, se disolvieron las Cortes y se convocaron elecciones, una potestad del presidente aragonés. Publicado el decreto en el BOA el 16 de diciembre de 2025, la jornada electoral se situó este domingo 8 de febrero de 2026.

La campaña se ubicó entre el 23 de enero y el 6 de febrero, con una jornada de reflexión el 7. La sesión constitutiva de las nuevas Cortes queda fijada para el 3 de marzo de 2026 a las 11:00.

Unos plazos que encajan el calendario del proceso sin solaparse con otras citas electorales. Extremadura celebró sus comicios en diciembre. Castilla y León las celebrará el 15 de marzo y en Andalucía están previstas para junio de 2026.

