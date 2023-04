La reforma del 'solo sí es sí' será aprobada este miércoles en el Senado

La reforma de la ley del 'solo sí es sí' ha provocado la división más evidente en el Gobierno de coalición. El pasado jueves, en el Congreso, la parte minoritaria del Ejecutivo votó en contra de la reforma propuesta por la parte mayoritaria, que recabó los apoyos de PP, Ciudadanos, PNV, CC, UPN y PdeCat. En contra votaron Unidas Podemos, ERC y EH-Bildu.

Los socios de coalición e investidura no lograron ponerse de acuerdo para modificar una norma que el PSOE ha calificado de “buena”, pero que ha provocado “efectos indeseados” como la rebaja de penas a casi mil agresores sexuales y la puesta en libertad de un centenar de ellos.

En este contexto, la reforma llega esta semana al Senado para someterse al último paso en la corrección de la ley. Este lunes termina el plazo de los grupos parlamentarios para presentar enmiendas al texto, que será debatido mañana en la Comisión de Justicia y votado el miércoles en el pleno. El trámite se realizará de manera exprés.

Los grupos mantienen sus enmiendas

Tanto el PP como ERC y EH-Bildu mantendrán en el Senado las enmiendas que presentaron en el Congreso y que no fueron aceptadas. Esquerra y Bildu piden que los artículos 178 y 179 del Código Penal se mantengan tal y como están en la ley del 'solo sí es sí' para "proteger el consentimiento como centro de ley". El PP mantendrá las enmiendas que no fueron aceptadas por el PSOE, entre las que destacan la reinclusión de las referencias a la indemnidad sexual de los menores, la elevación de algunas penas y la reintroducción de la agresión sexual por engaño, abuso de confianza o autoridad para menores de entre 16 y 18 años.

Subtipo penal agravado

La modificación del PSOE crea un subtipo agravado dentro del delito de agresión sexual para que las penas sean más elevadas si hay violencia e intimidación, algo que la ministra de Igualdad, Irene Montero, califica de "retroceso" y de vuelta al Código Penal anterior.

El PP respalda esa postura, ya que considera que la modificación de la ley es, en realidad, una "derogación" y una "vuelta al Código Penal de la democracia". Sin embargo, los socialistas defienden que su propuesta se limita a cambiar "cuestiones técnicas" que no tocan la definición de consentimiento.

Unidas Podemos no tiene representación en el Senado, por lo que no podrá presentar sus enmiendas, que no obstante iban en la misma línea que las de ERC y EH-Bildu.