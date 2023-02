El PSOE incluye de nuevo la violencia y la intimidación y no toca lo relativo al consentimiento de la Ley del 'solo sí es sí'

Desde que entró en vigor la Ley del 'solo sí es sí', ya son 394 los casos en que se ha rebajado las penas a agresores sexuales y 35 condenados han salido directamente de prisión. Precisamente este lunes, la Audiencia de Navarra ha rechazado rebajar la pena a Ángel Boza, uno de los miembros de 'la manada de Pamplona'. Su abogado pretendía que se rebajase su condena de 15 años a 13 años y 9 meses, aspecto que ha sido denegado.

Concretamente este caso, el de 'la manada de Pamplona', fue el origen de esta nueva ley. Unificó los delitos de abuso y agresión para centrarse en el consentimiento. Ahora, tras las rebajas de condenas, el PSOE propone agravar las penas.

"El consentimiento existía antes y existe ahora"

"Si no hay un sí clarísimo, es una agresión sexual" explica el abogado penalista, Óscar Morales, algo que para muchos juristas no es ninguna novedad. "El consentimiento existía antes y existe ahora como piedra angular de los delitos sexuales" confiesa la abogada penalista y criminóloga, Beatriz de Vicente.

Ahora, el PSOE no toca lo relativo al consentimiento, pero incluye otra vez la violencia y la intimidación, hecho que para algunos supondrá que "de nuevo el foco se va a centrar en la víctima, es decir, si resistió o no resistió". Mientras tanto, Igualdad mantiene que todo es agresión sexual, haya o no violencia.

Hay juristas que consideran que "nadie puede decir que es lo mismo acceder sexualmente con una persona a la que se le ha engañado, que acceder después de darle una paliza", como el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Sevilla, Borja Madelli.

La proposición de ley del PSOE mantiene la vuelta a las penas anteriores a la entrada en vigor de la Ley del 'sólo sí es sí' promovida por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero cuando haya violencia, intimidación o se haya anulado la voluntad de la víctima.

En cuanto a las penas, en el caso de una violación con violencia e intimidación se elevaría de 4 a 6 años. Es algo que no afectara a todas las condenas pendientes de revisar.